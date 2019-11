Marienfelder Grundschule für 16 Millionen Euro saniert

Berlin. Im Außenbereich wird noch tonnenweise Erde bewegt, im Inneren lernen die 620 Schülerinnen und Schüler in modernen, hellen und teils technisch innovativen Räumen: Seit 2015 wird die Marienfelder Grundschule im Erbendorfer Weg umfassend saniert. Noch ist sie nicht ganz fertig. Gut 16 Millionen Euro wird am Ende alles gekostet haben. Am Freitag wurde die Schule offiziell übergeben.

Brandschutz, energetische Sanierung inklusive moderner Fassade aus Holzfertigteilen, Barrierefreiheit: Die To-do-Liste für die Grundschule inmitten eines Wohngebiets aus Hochhäusern in Marienfelde ist lang gewesen. Vieles ist bereits geschafft. Bis Mai nächsten Jahres, mit dem Frühjahr also, sollen die Grundschüler auch wieder draußen spielen können.

Momentan gleicht der Schulhof einer Brache. Drinnen lernen die Kinder bereits in hell und mit Holz gestalteten Räumen. Die aufwendigen Umbau- und Sanierungsarbeiten fanden zum Teil während des laufenden Betriebs statt, teilweise mussten Lehrer und Schüler auf andere Gebäude des Schulkomplexes ausweichen. „Keine einfache Aufgabe“ sei das gewesen, sagt Jörn Oltmann (Grüne), Baustadtrat für Tempelhof-Schöneberg, der das Mammutprojekt gemeinsam mit Schulstadtrat Oliver Schworck (SPD) am Freitag noch einmal Revue passieren ließ.

Ein Klassenraum in der sanierten Marienfelder Grundschule.

Foto: Jörg Krauthöfer

Schulleiterin Ingrid Fuchs blickte auf organisatorisch herausfordernde Zeiten zurück. Vor allem fand sie aber Worte des Danks in Richtung der Mitarbeiter des Bauamts und der unterschiedlichen Gewerke. Sie dankte aber auch ihren Kolleginnen und Kollegen für deren Geduld. Fuchs freute sich besonders über die modernen Luftaustauschgeräte, die in den Wänden der Klassenräume verbaut sind und voll automatisch bei zu hoher CO2-Konzentration in der Luft für Austausch sorgen.

Der Schulstandort soll sich in Zukunft noch weiter verändern. Auch die anderen Gebäude des Komplexes sollen saniert werden, ein Erweiterungsbau am Hauptgebäude soll mehr Platz bieten, die Sanierung der Turnhalle steht an. Der Campus soll langfristig zudem durch eine integrative Sekundarschulen ergänzt werden. Eine weitere Grundschule soll an der Marienfelder Allee entstehen.