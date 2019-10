S-Bahn Berlin: Verband fordert neuen Halt im Berliner Süden

Fahrgäste stehen an einem S-Bahnhof. (Symbolbild)

Berlin. Der Deutsche Bahnkunden-Verband (DBV) hat sich dafür ausgesprochen, den Bau der „Dresdner Bahn“ zu nutzen, um in Mariendorf eine weitere S-Bahnstation zu errichten. Da zur Zeit in diesem Teilabschnitt bereits Bauarbeiten für die Fernbahntrasse stattfänden, sei es naheliegend, den Haltepunkt am Kamenzer Damm gleich mit zu realisieren. „Die notwendige Baulogistik ist schließlich vor Ort“, argumentiert der DBV-Landesvorsitzende Michael Wedel.