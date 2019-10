Gut 14 Millionen Euro sind bereits in die Sanierung des Schöneberger Rathauses geflossen. Weitere 35 Millionen Euro werden wohl nötig sein, um das Großprojekt zu beenden. Läuft man durch das riesige denkmalgeschützte Gebäude, fallen immer wieder Kabel auf, die aus den Wänden schauen, Schilder sollen den Durchgang zu bestimmten Fluren und Räumen verhindern. Es sind viele kleinere Baustellen, die hier im Gange sind. Seit 2013 wird bereits gebaut. Ein Besuch zeigt, dass einiges passiert ist.

1914 ist das Schöneberger Rathaus 100 Jahre alt geworden. Vieles, das heute längst nicht mehr dem Standard entspricht, stammt noch aus der Bauzeit. Kein Wunder, dass Elektroinstallationen, Brandschutz, Wasserleitungen und IT-Technik einer Überholung bedürfen. Auch für Barrierefreiheit muss noch gesorgt werden. Die allermeisten Flure sind schon mit Automatiktüren versehen. Der Zugang mittels Fahrstuhl zum Rathaus ist im Moment aber noch nicht über den Haupteingang am John-F.-Kennedy-Platz im Ostteil des Gebäudes möglich, sondern muss über die Freiherr-von-Stein-Straße im Süden erfolgen. Arbeit wartet deshalb auch in den Sanitärbereichen. In den nächsten Jahren sollen sie barrierefrei saniert werden.

Priorität haben Brandschutz, Datentechnik und Arbeitsschutz

Brandschutz, Datentechnik, Arbeits- und Gesundheitsschutz sind auch die Bereiche, die im Zuge des ersten Bauabschnittes Priorität hatten, sagt Franz-Wilhelm Garske, Leiter der bezirklichen Gebäudebewirtschaftung (Facility Management). Projektleiter für das Vorhaben „Umbau und Sanierung des Rathauses Schöneberg“ ist Lech Adamczyk.

Die aufwendige Sanierung sei überhaupt nur möglich, indem man Teilprojekte bilde. „Während des Umbaus muss der laufende Betrieb mit 500 Mitarbeitern und täglichem Publikumsverkehr gewährleistet bleiben“, so Garske. Im Fokus stehe die weitere Benutzbarkeit des Hauses, in dem nahezu alle bezirklichen Verwaltungsbereiche angesiedelt sind. In einer ersten Phase, die in Kürze abgeschlossen werden soll, hat man das Rathaus auf den neuesten Stand in Sachen Brandschutz gebracht.

So gab es bislang keine Brandmauern und Brandschutztüren, zum Teil fehlten zweite Fluchtwege. Auch Sprinkleranlagen und Rauchmelder suchte man vergebens. Ein Blick in die Brandenburghalle – neben der Ausstellung „Wir waren Nachbarn“ unter dem mit Glas überdachten Innenhof ganz sicher der ganze Stolz des Hauses – zeigt, wie mühselig dies zum Teil ist.

Schöneberger Rathaus steht unter Denkmalschutz

Hier restaurieren derzeit Experten die 30 Wandgemälde mit landschaftlichen und städtischen Motiven Brandenburgs oberhalb der großflügligen Türen, die 1913 durch eine Reihe von Künstlern um den Berliner Landschaftsmaler Eugen Bracht entstanden sind.

Um die Werke beim Auslösen der Sprinkler nicht zu zerstören, mussten diese in die Wände eingelassen werden und nicht etwa in die Decke. „Wir wollen diese Gemälde unbedingt erhalten“, sagt Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD). Während die Arbeiten laufen, kann die langgezogene Halle sowie der bereits sanierte, angrenzende Willy-Brandt-Saal nicht genutzt werden.

Viele verschiedene Zeiten und Menschen haben ihre Spuren im Schöneberger Rathaus hinterlassen. Nicht alles lässt sich zeigen. Das erfordert viele Entscheidungen. „Das Haus ist voller kunsthistorischer Widersprüche“, sagt Franz-Wilhelm Garske. Deutlich macht er dies anhand einem der Flure im dritten Obergeschoss. Türrahmen waren beispielsweise ursprünglich aus einer Keramikeinfassung. Immer wieder tauchen allerdings Imitationen aus Holz auf. Die Farbgestaltung der Wände zeigt erdige Töne und rot-grünem Komplementärkontrast. Entsprechend des Denkmalschutzes werden die Farbe wieder zur Geltung gebracht.

Nach und nach werden alle Büroräume erneuert

Zu den Büros des Bereichs Stadtentwicklung gelangt man heute nur, weil ein ehemaliger Innenhof durch einen Flur gefüllt worden ist. Der strahlend weiße, moderne Treppenaufgang schafft einen Zugang zur sozusagen 4 ½. Etage. Die Räume seien zuvor nicht nutzbar gewesen, weil sie keinen zweiten Fluchtweg boten. Heute sitzen dort Mitarbeiter in hell sanierten Büros. Der zukünftige Standard für das gesamte Haus. Diesbezüglich sei aber noch einiges zu tun. Nur etwa 20 Prozent der Büroräume seien bereits saniert, sagt Garske.

Darüber hinaus müssen weitere Räume geschaffen werden, denn der Haushalt 2020/21 sieht vor, 100 neue Stellen zu schaffen. Mit Verdichtung allein sei dies aber nicht zu bewerkstelligen. Man müsse anmieten, so Angelika Schöttler.

Von den derzeitigen Arbeiten ist auch der Uhrenturm betroffen. Dort finden derzeit kleine Instandhaltungsmaßnahmen statt. Außerdem müssen dort Lüftungs- und Elektroanlage installiert werden. Aus Sicherheitsgründen werde der Turm in Zukunft nur noch im Rahmen von begleiteten Führungen besichtigt werden können.

Wie lange das Schöneberger Rathaus noch Baustelle bleiben wird, da will man sich im Bezirk nicht festlegen. Vieles stehe und falle mit der Finanzierung. Man hofft auf einen Sonderzuschuss des Landes Berlin, der sich aus einem Finanzierungsüberschuss ergibt. Wohin die Gelder aus dem Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA) fließen, darüber entscheidet das Abgeordnetenhaus im Frühjahr 2020.

Auch in Spandau, Pankow und Mitte stehen Sanierungsfälle

Auch das Rathaus Spandau in der Carl-Schurz-Straße ist ein Sanierungsfall: Laut einer Machbarkeitsstudie wären knapp 75 Millionen Euro nötig, um sämtliche Sanierungs- und Umbaupläne umzusetzen. Unter anderem müssen das Dach, der Brandschutz, die Elektrik und die Barrierefreiheit angegangen werden. Zur Verfügung stehen dem Bezirk aus Fördermitteln bislang allerdings nur 20 Millionen Euro. Aktuelle Maßnahmen gibt es laut dem zuständigen Stadtrat Andreas Otti (AfD) aber: So stehen Arbeiten an der Verkabelung an, die Schadstoffsanierung des Kellers ist geplant und ein weiterer Sanitärstrang soll erneuert werden.

Erhebliche Einschränkungen wegen Bauarbeiten gibt es an den 130 Jahre alten Dienstgebäuden des Bezirksamts Pankow an der Fröbelstraße in Prenzlauer Berg. Hier sind seit Monaten Sanierungsarbeiten im Gange, die zum Teil auch die Arbeit der Bezirksverordneten einschränkt. Ein gehbehindertes Ausschussmitglied musste sich mehrfach die Treppen hinauftragen lassen, weil ein Aufzug ausgefallen war. Seit diesem Sommer ist der historische BVV-Saal, in dem einige der baufälligen Fenster zuletzt nicht mehr zu öffnen waren, für Modernisierungsarbeiten gesperrt. Als sich der frisch sanierte Emma-Ihrer-Saal im Rathaus Pankow als zu klein erwies, erhielt die BVV ein anderes Ausweichquartier: Die Sitzungen finden seit August im Robert-Havemann-Saal im Rathaus Mitte statt.

Im Fall des Bezirks Mitte teilt sich die Verwaltung auf drei Standorte auf. Der Bezirk schätzt, dass für die Standorte am Mathilde-Jacob-Platz 1 und in der Müllerstraße 146 je 45 Millionen Euro benötigt werden. Der dritte Standort in der Karl-Marx-Allee 31 ist durch den Bezirk angemietet. Zu den größeren Maßnahmen zählen im Falle Jacob-Platz die Dach- und Fassadensanierung inklusive Fenster. Geplant ist, im März 2021 die Sanierung des Dachs fertiggestellt zu haben. Im Juli 2020 soll dann mit den Fenstern sowie der Fassade begonnen werden. Der Bezirk rechnet mit einer Bauzeit von vier Jahren. Auch 460 Fenster am Standort Müllerstraße bedürfen der Erneuerung. Die Arbeiten sollen voraussichtlich 2020 beginnen.