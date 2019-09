Zumindest literarisch war Theodor Fontane öfter in Tempelhof – mal mit den Worten seiner Frau Emilie, mal getarnt als Quasikommissar. Am Sonnabend kehrt der Dichter in Form einer kleinen Bezirksführung anlässlich seines 200. Geburtstag in diesem Jahr dorthin zurück.

Die kostenlose Tour, geleitet von Marion Feise, beginnt 15.30 Uhr am Kirchhofsportal der Dorfkirche Alt-Tempelhof, Reinhardtplatz. Zitate und Literaturhinweise bringen Fontanes Werk näher. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Infos: www.museen-tempelhof-schoeneberg.de