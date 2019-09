Berlin. Auf dem Vorplatz schrauben Kinder Holzbretter zusammen. Es sind Schüler der Freien Schule Schöneberg. Partizipation wird groß geschrieben im „Feld“-Theater in der Gleditschstraße. Die Kinder bauen keine normale Küche, sondern eine „Feld“-Küche für die anstehenden „Feldspiele“, das erste Festival der vor knapp einem Jahr eingezogenen Bühne „Feld“-Theater in Schöneberg, ein Kulturort für Kinder und Jugendliche.

Eröffnet wird das Festival am Sonnabend 15 Uhr auf dem Vorplatz des einstigen Remisenhauses. Stelzenläufer und Akrobaten nehmen die Besucher an die Hand. Falafel, Hummus und Reibekuchen versorgen sie in der Feldküche an den beiden Wochenenden.

Bis zum 22. September gibt es täglich Vorstellungen, zum Teil auch an zwei Kooperationsstandorten, dem Kino Arsenal am Potsdamer Platz und dem Kulturzentrum Weiße Rose an der Martin-Luther-Straße 77 in Schöneberg.

Ziel ist ein generationenübergreifendes Angebot

Betritt man das knallgelbe Gebäude begegnen einem sofort die nächsten Spuren von Kindern. An den Türen haben sie sich mit Tape-Art ein Denkmal gesetzt. Im Aufenthaltsraum der Theatermacher im ersten Stock schmücken ebenfalls Kinderarbeiten die Wände, im Schriftzug des Theaterlogos oder auf der Internetseite – überall findet man die geklebte Kunst wieder.

Das Konzept der Theatermacher Gabi dan Droste und Martin Nachbar sieht ein generationenübergreifendes Angebot vor. Entweder kommen verschiedene Generationen auf die Bühne oder verschiedene Generationen sollen angesprochen werden. Vor allem beim Eröffnungswochenende sei das der Fall, sagt Martin Nachbar, der als zeitgenössischer Tänzer arbeitet.

Am Sonntag beispielsweise ist um 12.30 Uhr das Stück „Linked #1“ von Jo Parkes im Feldtheater zu sehen, eine Berliner Größe im Community-Dance. Dabei treten männliche Performer zwischen zehn und 85 Jahren gemeinsam auf. Gleich im Anschluss kommt „Tiger Lilien“ (17 Uhr) mit weiblichen Performerinnen als Gegenstück .

Stücke sollen Resonanz erzeugen

Das Theater arbeitet ausschließlich mit freien Ensembles, feste Schauspieler gibt es nicht. Martin Nachbar und Gabi dan Droste wählen die Stücke auch nach ihrer Fähigkeit aus, Kommunikation und Resonanz zu erzeugen. Das will auch Jenny Coogan mit ihrer Performance. Die erste Veranstaltung, die sich explizit an Erwachsene richtet, ist am Donnerstagabend zu sehen (19 Uhr). „Mut und Gnade“ ist am Freitag um 10 Uhr mit Tänzerinnen jenseits der 60 nochmal in einer Version für Kinder zu sehen.

Das Gegenstück zu der reinen Erwachsenenveranstaltung ist das Blind Cinema: Kinder lernen in einem Workshop zunächst, wie man Filme beschreibt. Im Kino Arsenal deuten sie dann erstmalig den erwachsenen Besuchern über eine Flüstertüte, was sie sehen. Die Erwachsenen haben dabei die Augen verbunden.

„Es dreht die Deutungsmacht um, die ja sonst bei den Erwachsenen liegt“, sagt Martin Nachbar. Wichtig dabei ist die Ansprache des Publikums, die müsse gelingen. „Ein Stück muss das Anliegen haben, zu kommunizieren.“

Initiative kämpfte lange für Theaterstandort

Fast ein Jahr ist es her, dass Gabi dan Droste und Martin Nachbar den Theaterbetrieb übernommen haben und in die Fußstapfen des Puppentheaters „Hans Wurst Nachfahren“ getreten sind. Das Haus sollte eigentlich in ein Tonstudio verwandelt werden, aber der Senat setzte sich dafür ein, dass der Mietvertrag verlängert wird.

Und so ist der Standort als Kulturstätte für Kinder und Jugendliche am Winterfeldtplatz bis 2023 gesichert. „Es muss ein Kindertheater bleiben“, sagen Gabi dan Droste und Martin Nachbar. Allein um die kulturelle Infrastruktur für die Nachbarschaft zu erhalten. „Unser Eindruck ist, dass ein solcher Ort nötig ist“, so dan Droste. Aber trotz des Einsatzes des Berliner Senats für Kindertheater, mehr finanzielle Mittel würden die Realisierung von weiteren Projekten ermöglichen.

Besonders hartnäckig kämpft seit vielen Jahren die Initiative Kiezkultur zur Rettung des Theaters am Winterfeldplatz für den Erhalt. Die besteht übrigens nur aus vier Personen. Kultur für Kinder und Jugendliche sei essenziell für Bildung und soziales Verhalten, sagt Cornelia Strauß zur Begründung ihres Engagements in der Initiative. „Es ist alles so ideal dort, es muss bleiben.“ Knapp 16.000 Unterschriften sammelte die Initiative in einer Petition für den Theaterstandort.

Aus Skepsis wurde Neugier

Zu Beginn hätten Besucher die Vorstellungen von „Hans Wurst Nachfahren“ vermisst. Heute erlebe Gabi dan Droste fast ausschließlich neugierige Besucher. Das langjährig als Puppentheater geführte Angebot gibt es auch heute. Das Repertoire hat aber dialoghaftere Züge bekommen.

2016 erarbeiteten Gabi dan Droste und Martin Nachbar das erste gemeinsame Stück. Gabi dan Droste besuchte damals ein Stück, in dem Martin Nachbar mit seinem Vater auf der Bühne tanzte. In ihm fand sie einen Komplizen für ihre weitere Arbeit und die Übernahme des Theaters. Das Stück „Zusammen bauen“ findet sich auch im Festivalprogramm wieder (22.09., 16.30 Uhr).

Preise: 10, 7 und 5 Euro, Klassen: 3,50 Euro pro Kind

„Feldspiele“ vom 14. bis 22. September: www.jungesfeld.de