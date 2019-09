Johanna-Eck-Schule: Beurlaubte Schulleiterin kehrt nicht zurück

Johanna-Eck-Schule Beurlaubte Schulleiterin kehrt nicht an Schule zurück

Berlin. Im Streit um die beurlaubte Schulleiterin Mengü Özhan-Erhardt ist eine Entscheidung getroffen worden. Die durch die Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) kürzlich abberufene Leiterin der Johanna-Eck-Schule in Tempelhof wird nicht an die Schule zurückkehren, hieß es am Mittwoch aus der Senatsverwaltung für Bildung.

Stattdessen wurde Engin Catik, bislang Stellvertreter Özhan-Erhardts, als neuer Schulleiter vorgestellt. Zunächst in kommissarischer Position. Ihm beratend zur Seite steht ab sofort Stephan Zapfe, Leiter der Carl-Zeiss-Oberschule in Lichtenrade. Zuletzt hatten mehrere Vorgänge an der Schule vor Aufsehen gesorgt.

Mengü Özhan-Erhardt war im Zuge auseinanderdriftender Vorstellungen über das Konzept der Schule beurlaubt worden. Einige Eltern hatten dagegen protestiert.

