Mopsrennen in Berlin: Möpse dürfen nicht rennen - die Herrchen aber schon

Mopstreffen in Berlin Zu heiß: Möpse dürfen nicht rennen - die Herrchen aber schon

Berlin. Zu heiß für die Vierbeiner: Das urteilte das Berliner Veterinäramt am Sonnabend vor dem geplanten Mopsrennen in Lichtenrade. Bei Temperaturen über 30 Grad sollten dort eigentlich 95 Hunde gegeneinander antreten. Das Wettrennen auf der 50-Meter-Strecke gehört zum traditionellen Mopstreffen, das seit zehn Jahren in der Hauptstadt stattfindet.

Wie Organisator Thomas Zupan auf Anfrage sagte, wurde der Wettlauf aber wegen der hohen Temperaturen vom Amt untersagt. Kurzerhand widmete er daraufhin das Rennen um: Nun sollen nicht mehr die Tiere, sondern deren Halter um die Wette laufen. Mit den Möpsen auf dem Arm, versteht sich.

Es gibt Hundeeis für die Möpse

Wie viele Teilnehmer der Aufforderung folgten, war am Mittag noch nicht absehbar. Die Stimmung auf dem Mopstreffen sei aber weiterhin „schön und entspannt“ gewesen, so Zupan. Für die Tiere standen Wasser, Plansch-Wannen und Hundeeis zur Verfügung. Das Rennen auf einer 50-Meter-Strecke gilt als Höhepunkt des tierischen Events.

Thomas Zupan mit der Mopshündin Marlene auf dem Arm

Foto: dpa

Für Zupan soll es das letzte Mopstreffen sein. „Das zehnte Treffen ist das letzte, das ich organisiere. Danach ist Schluss.“ Zuviel Stress, zuviel Aufwand, meint der gelernte Industriekaufmann. Seit Jahren managt er zudem als „Hausmann und Tierpfleger“ - so die Selbstauskunft - die Mopstruppe seiner Familie mit derzeit elf Tieren im Stadtteil Lichtenrade. Das reiche von der Bananen-Mahlzeit übers Striegeln und Welpen-Betreuung bis zum Fleischeinkauf. „Das ist ein 24-Stunden-Job“.

Am Mops mit den kurzen Beinen und der flachen Nase scheiden sich die Geister. Die einen finden ihn liebenswert, familientauglich und possierlich. Zupan im Shirt mit einem Abbild seiner Lieblinge meint, „der Mops ist der Clown unter den Hunden, der bringt Sie mindestens einmal am Tag zum Lachen“. Prominenter Mops-Fan war der Humorist Loriot (1923-2011). Von ihm stammt der augenzwinkernde Satz: „Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.“ Zupan und seine Frau kamen durch Loriot auf den Mops, ist zu hören.

Tierschützer mahnen Gesundheitsprobleme an

Auf der anderen Seite machen Tierschützer auf Qualzuchten aufmerksam. Dann seien die Nasen der Tiere so platt, dass sie schlecht atmen könnten. Berlins Tierschutzbeauftragte Diana Plange sagt, die Rasse habe durch gedrungenen Körperbau mit kurzen Schädeln oft Gesundheitsprobleme. Verengte Nasenlöcher, Missbildungen an Kehlkopf und Luftröhre führten sogar zu Ohnmachtsanfällen.

Spaßveranstaltungen wie ein Mopsrennen müssten von einem Tierarzt beaufsichtigt werden, so Plange. „Auch bei nicht extremem Wetter sind die körperliche Fitness und das Leistungsvermögen speziell bei Möpsen nicht selten weniger gut als von den Besitzern eingeschätzt“, lässt die Tierärztin wissen.

Zupan räumt ein, dass es Züchtungen gegen das Tierwohl gebe. „Wir haben aber gezeigt, dass es gesunde Möpse gibt, die 50 Meter in 6 Sekunden laufen können“, sagt der 61-Jährige zu seinem Anliegen, das Mops-Image zu verbessern. Er gehöre zu denjenigen, die hervorstehende Nasen wieder heranzüchteten. „Der Mops muss atmen können.“

5,866 Sekunden über 50 Meter

Für das genehmigte Rennen gebe es Auflagen des Veterinäramtes, so müssten die Tiere geimpft sein und einen Mikrochip haben, zeigt Zupan amtliche Schreiben. Nicht nur in Berlin treffen sich Freunde und Halter des Mopses. Auch in Süddeutschland gibt es solche Zusammenkünfte.

Luxusgeschöpf an Fürstenhöfen

Nach Angaben des Vereins Deutscher Mopsclub stammt die Rasse mit dem faltigen Gesicht aus China, Belege dafür gebe es seit dem 9. Jahrhundert. Wie der Mops nach Europa kam, sei aber nicht geklärt. Nachgewiesen sei er hier seit Beginn des 15. Jahrhunderts. Der Hund sei ein Luxusgeschöpf an Fürstenhöfen gewesen, im 18. Jahrhundert habe es einen regelrechten Mops-Kult gegeben. Doch gegen Ende des 19. Jahrhunderts sei die Rasse fast verschwunden gewesen.

Wie viele der rund 106 000 registrierten Hunde (Ende 2017) in der Hauptstadt Möpse sind, ist nicht bekannt. Er wisse aber, dass sie keine „Fressbremse“ haben, sagt Zupan. Da müsse er portionieren - wegen der sportlichen Figur. Der 61-Jährige mit dem Lebensmotto „Ich liebe meine Hunde, ich liebe meine Frau“ ist überzeugt: „Der Mops wird nicht aussterben.“