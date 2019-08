Die Johanna-Eck-Schule in Tempelhof kämpft darum, ihren angeschlagenen Ruf zu verbessern.

Die Schulleiterin an der in die Schlagzeilen geratenen Johanna-Eck-Schule in Tempelhof muss ihren Posten räumen.

Berlin. Die Senatsverwaltung für Bildung zieht Konsequenzen aus den Dauer-Querelen an der Johanna-Eck-Schule in Tempelhof: Die Schule bekommt eine neue Leitung, wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag den Abgeordneten im Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses mitteilte.