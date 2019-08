Der Kiosk am Perelsplatz in Friedenau wurde liebevoll saniert. Doch dann tat sich nichts mehr. Er steht bislang leer.

Der leerstehende, teuer sanierte Kiosk am Perelsplatz in Friedenau wird bald wieder geöffnet. Der Pachtvertrag ist unterschrieben.

Entscheidung Betreiber für Kiosk am Perelsplatz in Friedenau gefunden

Berlin. Der mit hohem Aufwand sanierte und daraufhin lange leerstehende Kiosk am Perelsplatz in Friedenau bekommt endlich einen neuen Betreiber. Auf Anfrage der Berliner Morgenpost teilte Bezirksstadtrat Jörn Oltmann (Grüne) jetzt mit, dass ein Pächter gefunden wurde. Das Pachtverhältnis beginne am 1. September. Der neue Betreiber plane ein familienbetriebenes gemütliches Café. Ein konkretes Eröffnungsdatum sei dem Bezirksamt derzeit noch nicht bekannt.