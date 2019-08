Das Robert-Blum-Gymnasium an der Kolonnenstraße in Schöneberg besuchen rund 700 Schüler.

Schülerinnen und Schüler am Robert-Blum- Gymnasium in Schöneberg wollen Menschen und Initiativen belohnen, die sich engagieren.

Berlin.. Das Robert-Blum-Gymnasium an der Kolonnenstraße in Schöneberg startet mit einem neuen, in Deutschland bisher wohl einmaligen Projekt: Die Schüler werden selbst einen Preis vergeben – und zwar an Einzelpersonen oder eine Initiative von außerhalb der Schule, die sich ehrenamtlich sozialorientiert engagieren.