Euref-Campus-Chef: „Um uns die Wüste Gobi“

Die vertrocknete Rasenfläche in der Nähe des Gasometers am Euref-Campus in Schöneberg.

Schöneberg.. Der Chef des Euref-Campus in Schöneberg, Reinhard Müller, zeigt sich empört darüber, wie der Bezirk Tempelhof-Schöneberg mit den Grünflächen im Nordbereich der „Roten Insel“ umgeht. „Es ist für mich ein Skandal, wie man das, wofür man zuvor Millionen von Euro Steuergelder ausgegeben hat, so kaputt gehen lässt“, sagte Müller der Berliner Morgenpost. „Um uns herum sieht es aus wie die Wüste Gobi.“ Auf dem Euref-Gelände arbeiten mehr als 3500 Menschen in gut 150 Firmen an der Energieversorgung von morgen. Ende kommenden Jahre werden es mit Einzug der Gasag und der Netzgesellschaft des Landes Berlin-Brandenburg mehr als 5000 Menschen sein. Die „Rote Insel“ wird das Schöneberger Viertel deshalb genannt, weil es zwischen mehreren S-Bahntrassen liegt.