Lichtenrade hat jetzt einen Polizei-Spielplatz

Am Lichtenrader Damm in Tempelhof-Schöneberg ist ein Polizei-Spielplatz entstanden. Was es damit auf sich hat.

Lichtenrade. Ein dicker Verkehrspolizist erwartet die Kinder ab jetzt auf dem Spielplatz am Lichtenrader Damm 201. Er sieht so aus, als regele er den Verkehr – oder hält er einen Schlagstock in die Luft? Man kann ihn nicht fragen, denn er ist nicht echt. Der Spielplatz in der Nähe des Polizeiabschnittes 47 ist unter dem Motto „Polizei“ gestaltet worden.