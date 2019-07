Verkehr in Berlin: An der Kaisereiche in Friedenau wird noch fünf Wochen gebaut

Verkehrsbehinderung An der Kaisereiche in Friedenau wird noch fünf Wochen gebaut

Die Baustelle an der Kaisereiche in Friedenau wird voraussichtlich noch etwa fünf Wochen bestehen bleiben. Derzeit ist vor der Kreuzung Schmiljanstraße/Hauptstraße in beiden Richtungen nur eine Spur befahrbar, die Bushaltestelle wird nicht angefahren. Autofahrer müssen einen Schwenk nehmen. Manche Autofahrer reagieren irritiert. Am Dienstag kam es an der Kreuzung zu einem Unfall.