Das schwedische Möbelhaus Ikea will sich in Deutschland künftig vor allem in den Innenstädten ansiedeln. Die SPD im Bezirk schlägt vor, das Ikea-Areal am Sachsendamm zum urbanen gewerblichen Quartier weiterzuentwickeln.

Die SPD will, dass der Bezirk bei Ikea nachfragt, ob am Sachsendamm auf dem Parkplatz gebaut werden kann. So reagiert Ikea.

Tempelhof. Freie Gewerbeflächen sind knapp im dicht besiedelten Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Die SPD-Fraktion sieht aber noch Potenzial zur Nachverdichtung: auf dem Ikea-Grundstück am Sachsendamm /Alboinstraße. „Die städtebauliche Situation ist mit dem weitläufigen ebenerdigen Parkplatzflächen in hohem Maße unbefriedigend und unzeitgemäß“, heißt es in einem Antrag, den die Sozialdemokraten an diesem Mittwoch in die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) einbringen wollen.