Friedenau. Der Häuserkampf in Friedenau ist entschieden, die Anwohner haben gesiegt: Sie wollten ein altes Landhaus vor dem Abriss durch einen Immoblieneninvestor retten - und dazu weitere Häuser. Wie der zuständige Baustadtrat Jörn OItmann (Grüne) jetzt im Stadtentwicklungsausschuss mitteilte, ist das Landhaus an der Görresstraße 21 inzwischen in die Landesdenkmalliste aufgenommen worden. Die Initiative dazu ging vom Bezirk aus.