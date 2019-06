Kiezoase in Schöenberg sorgt für Zusammenhalt

Das Familien-und Nachbarschaftszentrum in Schöneberg bringt Menschen und Ideen zusammen.

Schöneberg. Auf der Bank unterhalten sich die Mütter und Väter angeregt, während ihre Kinder im Sand herumtoben. Eine typische Szene. Dieser öffentliche Spielplatz an der Barbarossastraße in Schöneberg ist aber nicht irgendeiner. Er gehört dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg, wird aber von Eltern gepflegt. Die Rund-Bank um die alte Linde hat ein Tischler gebaut, der um die Ecke wohnt. Das Spielzeug muss nicht von zuhause mitgebracht werden – auch Dreiräder und Bobby Cars dürfen einfach so genutzt werden.