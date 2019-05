Berlin. Die Monumentenbrücke, die Schöneberg mit Kreuzberg verbindet, wird ab dem 3. Juni 2019 für fast drei Wochen komplett gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Schäden an der Brücke

Wie die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Mittwoch mitteilte, wurden im Rahmen einer routinemäßig durchgeführten Brückenprüfung Schäden an der Brücke festgestellt. An den vorhandenen Fahrbahnübergangskonstruktionen sind die Abdichtungsprofile zwischen Brücke und Straße beschädigt und undicht, sodass dort Wasser eindringt. Die beschädigten Dichtprofile sollen nun ausgetauscht werden.

Darüber hinaus werden die Brückenarbeiten auch dafür genutzt, Korrosionsschutzarbeiten der Übergangskonstruktionen zu beseitigen. Eingeplant sind dafür in etwa 85.000 Euro.

Die Monumentenbrücke wird vom 3. Juni 2019 bis voraussichtlich zum 21. Juni 2019 18 Uhr gesperrt. Es wird eine Umleitung über die Kolonnen- und Yorckstraße geben, Fußgänger und Radfahrer sind von den Absperrmaßnahmen nicht betroffen.