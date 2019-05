Berlin. Der Protest war erfolgreich: Überraschend darf der erfolgreiche Leiter der Friedrich-Bergius-Schule in Friedenau, Michael Rudolph, nun doch noch ein Jahr länger im Amt bleiben. Dies bestätigte ein Sprecher der Bildungssenatsverwaltung der Berliner Morgenpost. Rudolph wollte über die Pensionsgrenze weitermachen, doch die Schulverwaltung lehnte dies ab.

Viele Berliner, darunter auch Bildungspolitiker auf Landes- und Bezirksebene, mutmaßten daraufhin, dass ein unbequemer und eigenwilliger Schulleiter abgestraft werden soll. Denn der für seine klaren Regeln und Strenge bekannt gewordene Berliner Pädagoge hatte die Schulinspektion mehrfach öffentlich kritisiert und eckte in der Senatsschulverwaltung durch seine Unterrichtsmethoden an.

Rudolph begrüßt Qualitätsmaßnahmenplan der Senatorin

Der Erfolg gab ihm aber Recht: Obwohl Sekundarschulen häufig zu wenige qualifizierte Abschlüsse hervorbringen, schaffen an der Bergius-Schule über die Hälfte der Mädchen und Jungen am Ende einen Mittleren Schulabschluss (MSA) mit Gymnasialempfehlung. Trotz dieses überdurchschnittlichen Wertes fiel die Schule bei der letzten Schulinspektion durch, gilt seitdem als Schule mit „erheblichem Entwicklungsbedarf“.

Wie kam der Sinneswandel zustande? Anfang Mai hatte sich Schulleiter Rudolph noch einmal an schriftlich an Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) gewandt. In dem Schreiben machte er erneut sein großes Interesse deutlich, nach 41 Dienstjahren als Direktor die Schule noch ein weiteres Jahr zu leiten. Er stellte ebenso klar, dass er den Qualitätsmaßnahmenplan, den die Senatorin jüngst vorgestellt hat, begrüße. Zudem betonte er, dass er die Schulinspektion nicht in Gänze habe kritisieren wollen - und bereit sei, die Anregungen für eine Stärkung der demokratischen Schulkultur aufzunehmen.

Neue Staatssekretärin offenbar treibende Kraft

Die Entscheidung, seinem Antrag auf Weiterbeschäftigung zu entsprechen, hat nach Informationen der Berliner Morgenpost die Senatorin zusammen mit ihrer neuen Staatssekretärin Beate Stoffers (SPD) gefällt. Der von Stoffers jüngst abgelöste bisherige Staatssekretär Mark Rackles (SPD) hatte sich einen heftigen Streit mit den Rudolph-Befürwortern geliefert und die Neuausschreibung der Stelle verteidigt.

Daraufhin verfasste die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Tempelhof-Schöneberg eine Resolution, in der sie sich hinter den Schulleiter stellte. Auch das Kollegium bat in einem Brief an Bildungssenatorin Sandra Scheeres, die Entscheidung der Schulverwaltung zu revidieren. Das hat sie nun getan.