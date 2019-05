Sommerbad Mariendorf: Schwan ist abgeflogen

Rechtzeitig zum Saisonstart im Sommerbad Mariendorf am 1. Juni hat der dort lebende Schwan das Schwimmbecken verlassen.

Im Sommerbad Mariendorf an der Rixdorfer Straße laufen die Vorbereitungen für den Saisonstart. Am 1. Juni soll der Badebetrieb beginnen. Die Mitarbeiter lassen das Wasser in den Becken aus, damit sie gereinigt werden können. Der Schwan, der noch im April im Nichtschwimmerbecken zu sehen war, sei abgeflogen, sagte Matthias Oloew, Sprecher der Berliner Bäderbetriebe.

Ungestört schlafen geht nicht mehr Dass er zurückkehrt, sei unwahrscheinlich, so der Natur-Ranger Björn Lindner von der Naturschutzstation Marienfelde. Das Wasser im Schwimmbad sei für den Schwan geeignet gewesen, weil es nicht gechlort war. Er habe dort auch einen ungestörten Schlafplatz gehabt. „Das ändert sich jetzt.“ Bäderbetriebe, Naturschutzamt und Natur-Ranger hatten gemeinsam beraten, wie mit dem Wildvogel umzugehen sei. „Ich war deshalb mehrmals im Sommerbad“, sagte Björn Lindner. „Das Tier war nicht verletzt.“ Im Februar und März hielten sich sogar zwei Schwäne im Sommerbad auf. Sie waren vom nahegelegenen Blümelteich im Volkspark Mariendorf gekommen, an dem Bauarbeiten im Gange sind. Mehr zum Thema: Wieso Schwäne die Schwimmbadsaison gefährden