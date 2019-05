Berlin. Prominenter Besuch bei „Mann-O-Meter“- Anlaufstelle für schwule und bisexuelle Männer im Schöneberger Regenbogenkiez. Auf Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Jan-Marco Luczak hat sich Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag über die Arbeit von „Berlins schwulen Checkpoint“ informiert.

Das Hauptanliegen von „Mann-O-Meter“ sind seit seiner Gründung 1985 Aufklärung, Prävention und Information zu Fragen und Problemen rund um HIV/AIDS. Auch soziale Angebote gehören dazu.

Tests nur viermal die Woche angeboten

Seit 2007 können sich Männer in der Bülowstraße 106 auf HIV und andere sexuelle Krankheiten testen lassen. Doch derzeit können diese Tests lediglich an vier Tagen in der Woche angeboten werden. Das sei viel zu wenig, beklagten die Verantwortlichen. „In diesem Jahr wurden bereits 100 Männer abgewiesen, weil unsere Kapazitäten nicht ausreichen“, berichtete „Mann-O-Meter“-Mitarbeiter Marcus Behrens.

Kritik an Gesundheitssenatorin Kolat

Der Verein möchte das Testangebot ausbauen, finde aber beim rot-rot-grünen Senat kein Gehör. „SPD-Gesundheitssenatorin Dilek Kolat hat trotz mehrfacher Anfragen für die überwiegend ehrenamtlichen Mitarbeiter von Mann-O-Meter keine Termine frei, Briefe blieben unbeantwortet“, kritisierte der Tempelhof-Schöneberger Bundestagsabgeordnete Luczak. Er betonte: „Jeder, der bei Mann-O-Meter abgewiesen wird, ist einer zu viel. Denn jede unerkannte HIV-Infektion beinhalte das Risiko weiterer Ansteckungen.

Berlin will Aids-Epidemie bis 2030 beenden helfen

Berlin hat sich unter dem rot-rot-grünen Senat mit der „Fast-Track Cities Initiative to End Aids“ zum Ziel gesetzt, die Aids-Epidemie bis 2030 zu beenden. Das Netzwerk wurde von der Berliner Partnerstadt Paris gemeinsam mit anderen Partnern ins Leben gerufen, Berlin trat 2016 bei. „Die Gesundheitssenatorin hält es aber offenbar nicht mal für nötig, sich mit dem Verein zu treffen“, bemängelt Luczak. Anspruch und Wirklichkeit klafften bei Regierungskoalition R2G weit auseinander.

Luczack: 30.000 Euro reichten aus

„Dabei würden weniger als 30.000 Euro im Jahr ausreichen, um einen weiteren Testtag anzubieten“, so Luczak. Das Risiko weiterer HIV-Infektionen in der Community könnte so deutlich reduziert werden.

Lob von Spahn und umgekehrt

Bundesgesundheitsminister Spahn lobte das Engagement des Vereins – und wurde im Gegenzug dafür gelobt, dass nach seinem Einsatz die Krankenkassen die Medikamente für die HIV-Prophylaxe PrEP übernehmen. Aus Sicht aller Experten ein wichtiger Schritt, um das Virus einzudämmen.

Grünen-Abgeordneter unterstützt Forderung

Auch der Grünen-Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus, Sebastian Walter, hatte sich bereits für mehr finanzielle Unterstützung eingesetzt. Seither kann die Beratungsstelle im Regenbogenkiez zumindest an vier Tagen Tests anbieten.

SPD-Abgeordnete schließt Erhöhung nicht aus

Die queerpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Melanie Kühnemann, sagte auf Anfrage: „Ich habe durchaus Verständnis dafür, dass Mann-O-Meter das Testangebot ausweiten wollen. Es gibt aber schon eine Menge Testmöglichkeiten in der Stadt.“ Vor den nächsten Haushaltsverhandlungen müsse man sich daher einen Überblick verschaffen, wie die einzelnen Angebote angenommen werden.