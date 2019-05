Begegnungszone Maaßenstraße: „Der Plunder muss weg“

Berlin. Der Start für den Umbau der missglückten Begegnungszone Maaßenstraße in Schöneberg verzögert sich voraussichtlich. Bei der Vorstellung der Entwürfe im September vorigen Jahres hatte die Verkehrs-Stadträtin von Tempelhof-Schöneberg, Christiane Heiß (Grüne), angekündigt, dass die abschließenden Entwürfe bis Frühjahr 2019 vorliegen werden. Dies ist nun nicht der Fall, wie Heiß jetzt im zuständigen Ausschuss der Bezirksverordnetenversammlung einräumte. Geplant war, dass die Arbeiten zum Umbau der Straße am Winterfeldtplatz im zweiten Halbjahr 2019 beginnen. Ob der Termin noch zu halten ist, erscheint inzwischen fraglich.

Götz: Plunder kann niemand mehr sehen

„Wir appellieren an die Senatsverwaltung, zunächst die Maaßenstraße in vernünftiger Form zu Ende zu bringen, bevor nun in der Kreuzberger Oranienstraße noch ein weiterer Verkehrsversuch begonnen wird“, kritisierte der SPD-Bezirksverordnete Christoph Götz-Geene den langsamen Fortschritt. Er fügte hinzu: „Den Plunder, der in der Maaßenstraße herumsteht, kann niemand mehr sehen. Er muss weg.“

Missglückte Anordnung

Berlins erste Begegnungszone nach niederländischem Vorbild war im Oktober 2015 eröffnet worden. Autos haben zwischen Nollendorfplatz und Winterfeldtplatz seither nicht mehr Vorfahrt. Die Fahrbahn schrumpfte, Parkplätze verschwanden, dafür kamen unbequeme Sitzbänke aus Metall und bunte Poller. Glücklich wurde niemand damit: Weder die Fußgänger, noch die Radfahrer, die Autofahrer sowieso nicht.

Lieferautos und und Pkws blockieren sich ständig aus zwei Richtungen, Radfahrer flüchten von der für sie ebenfalls vorgesehenen engen Straße auf den Gehweg – oder auf die breite Fläche mit den häufig leeren, da ungemütlichen Sitzbänken.

Seit Entwurfs-Vorstellung nicht viel passiert

Das Planungsbüro A24 Landschaft hatte den Anwohnern im Herbst vorigen Jahres bei einem Informationsabend im Schöneberger Rathaus zwei Entwürfe für eine Umgestaltung der Begegnungszone vorgestellt. Seither ist aber offenbar nicht viel passiert

Die Lösungsvorschläge fertigten die Planer im Auftrag der Verkehrssenatsverwaltung, in Abstimmung mit dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg an. Sie versuchten dabei, die Ergebnisse von zwei Bürger-Werkstätten im Mai und Juni umzusetzen. Nach den vorgelegten Entwürfen sollten sich Auto- und Radfahrer die Straße weiterhin teilen. Verbessern soll sich aber die Aufenthaltsqualität.

Diese beiden Varianten wurden im Herbst vom Planungsbüro A 24 vorgestellt.

Foto: Grafik: Babette Ackermann-Reiche

Variante Boulevard

Die Variante Boulevard, die der Straßen- und Verkehrsausschuss von Tempelhof-Schöneberg favorisierte und die bei vielen Besuchern der Informationsveranstaltung am besten ankam, sieht einen geringeren Schwenk der Straße als bisher vor. Er bleibt leicht bestehen, damit die Autofahrer sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 km/h halten.

Dafür wird der Gehweg zwischen Winterfeldt- und Nollendorfplatz etwa doppelt so breit wie bisher. Fußgänger haben so mehr Platz. Sie laufen rechts und links der Sitzgelegenheiten um die Bäume entlang.

Sitzlandschaften, auch Podeste und Doppelbänke sind in der Mitte des Gehwegs vorgesehen. Der Entwurf sieht auch Picknicktische vor – ein Wunsch der Bürger.

Auch geplant: ein Wasserspiel zum Plantschen für die Kinder. Nach Nachbesserungsforderungen der Behindertenverbände ist vorgesehen, dass die Fußgänger an vier Querungsstellen vom Bordstein aus auf einer Höhe überqueren können. Die Autofahrer werden durch die an diesen Stellen erhöhte Straße abgebremst. In der zweiten Variante wird die Fahrbahn stärker verschwenkt.

Zweite Variante

Die zweite vorgestellte Variante ähnelt der ungeliebten bestehenden Situation: mit der stärker verschwenkten Straße und unterschiedlich breiten Gehwegen. „Die Begegnungszone ist bisher zu unübersichtlich, zu zergliedert“, erläuterte damals die zuständige Planerin von A24 Landschaft, Lola Meyer. Ziel müsse neben der Verschönerung eine eindeutige Anordnung sein, damit sich Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger zurechtfinden. Und miteinander klarkommen, was der eigentliche Sinn einer Begegnungszone ist.“

Auch wenn viele die Begegnungszone als gescheitert ansehen, ist sie ür Verkehrsstadträtin Christiane Heiß trotz ihrer Mängel ein Erfolg. Der Verkehr sei deutlich weniger geworden, dafür sei ein Drittel mehr Fußgänger als zuvor unterwegs. „Die zweite Runde zeigt, dass man aus Fehlern lernen will“, betont Heiß.

Die Bezirksstadträtin wies jetzt die Darstellung des SPD-Bezirksverordneten Christoph Götz-Geene zurück, der ihr vorwirft, den Projektanschluss verpasst und die Landesmittel für die Umgestaltung nicht rechtzeitig gesichert zu haben. Er habe sie an dieser Stelle im Ausschuss offenbar missverstanden, betonte Heiß auf Anfrage.

Vorwurf zurückgewiesen

Rückendeckung erhielt die Stadträtin von der Senatsverwaltung für Verkehr. „Der Bezirk plant einen dauerhaften Straßenumbau, der – wie üblich – aus Investitionsmitteln finanziert werden muss“, sagte eine Sprecherin der Berliner Morgenpost. „Der Bezirk muss für diesen Bedarf für den Haushalt anmelden. Hierfür ist noch genug Zeit.“ Die Behauptung, die Stadträtin habe sich zu spät um Mittel bemüht, gehe ins Leere. Es treffe auch nicht zu, dass wegen angeblicher Kostensteigerungen in der Begegnungszone Bergmannstraße kein Geld mehr für die Maaßenstraße verfügbar sei.

Senatsverwaltung: Erst am Anfang

Allerdings hieß es bei der Verkehrssenatsverwaltung auch, der Bezirk stehe erst ganz am Anfang des Planungsprozesses, was ein halbes Jahr nach der ersten Vorstellung der beiden Entwürfe für den Umbau der Straße schon verwundert.

Bereits in der April-Sitzung der BVV musste Heiß laut Götz-Geene auf seine Anfrage hin einräumen, dass sich seit dem nichts getan hat, dass in Kürze aber ein Abstimmungstermin mit der zuständigen Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz anstehe. Auf Anfrage der Berliner Morgenpost sagte die Stadträtin: „Dass sich die weitere Planung verzögert, hat vor allem einen Grund: „Das beauftragte Planungsbüro ist ein Büro mit vollen Auftragsbüchern.“