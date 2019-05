Rund 120 Parkautomaten wie hier an der Habsurger Straße/Ecke Luitpoldstraße wurden in Schöneberg-Nord aufgestellt.

Seit 1. Mai verteilt das Ordnungsamt Knöllchen in Schöneberg-Nord. Anwohner sollten rasch Anträge auf Sonder-Parkausweise stellen.

Kulanzphase zu Ende Parkraumkontrollen in Schöneberg-Nord gestartet

Berlin. Die Parkraumkontrollen in Schöneberg Nord wurden - wie angekündigt- am 1. Mai gestartet. Die Beschäftigten des Ordnungsamtes von Tempelhof-Schöneberg verteilen inzwischen seit Mittwoch Knöllchen. Das Parken kostet nun im Bereich zwischen Kurfürsten- und Goebenstraße, Pallas- und Hohenstaufenstraße sowie im Bereich um die Yorckbrücken 25 Cent je Viertelstunde. Auch an der Martin-Luther-Straße und um die Münchener Straße muss bezahlt werden.