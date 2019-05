Langenscheidtbrücke ab Montag gesperrt

Berlin. Erneut muss in Berlin eine Brücke wegen ihres schlechten Bauzustands gesperrt werden. Wie die Senatsverkehrsverwaltung am Freitag kurzfristig informierte, kann die Langenscheidtbrücke in Schöneberg ab Montag von Autos nicht mehr befahren werden. Bei einer Brückenprüfung sei bereits im Dezember festgestellt worden, dass Teile der Fahrbahnübergangskonstruktion schadhaft sind.

Für die Instandsetzung der Brücke ist es notwendig, die gesamte Konstruktion auszutauschen, teilte die Behörde mit. Dies ist sei nur bei einer Vollsperrung für den Straßenverkehr möglich.

Für den Autoverkehr wird eine Umleitungsstrecke über die Kolonnen- und Yorkstraße ausgewiesen. Fußgänger und Radfahrer können die Brücke laut Mitteilung weiter passieren. Die Bauarbeiten sollen am 6. Mai beginnen und voraussichtlich am 17. Mai abgeschlossen sein. In den vergangenen Monaten mussten unter anderem die Elsenbrücke in Treptow und die Salvador-Allende-Brücke in Köpenick wegen schwerer Bauschäden gesperrt werden.

Brücke wurde 1989 durch einen Neubau ersetzt

Die Langenscheidtbrücke überführt in Schöneberg im Zuge der Monumenten- und der Langenscheidtstraße mehrere S-Bahngleise. Sie bildet einen Westausgang der von Gleisanlagen umschlossenen „Roten Insel“. Die erste Brücke ist in den Jahren 1898/1899 errichtet worden. 1987 wurde sie wegen ihres schlechten Zustands abgerissen und bis 1989 durch einen Neubau ersetzt. Die Brücke wurden wieder als Stahlkonstruktion geplant, so dass das Erscheinungsbild der alten Brücke erhalten blieb. Benannt ist die Überführung seit 1931 nach Gustav Langenscheidt, dem Gründer des benachbarten Verlagshauses Langenscheidt. Davor hieß sie Siegfriedbrücke.