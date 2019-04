Berlin. Ob das berühmte Tanzlokal Hollondais, das Eldorado oder das Cabaret – ein Audiospaziergang mit Fabian Eckert führt am Sonnabend, 27. April, ab 14 Uhr in Schönebergs einst berühmte Clubs. Der Titel: „Von Dielen und Clubs. Homosexuelles Leben in Schöneberg in den Zwanzigerjahren“.

Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs blühten Kunst und Kultur zunächst auf. Zumindest in den Großstädten schien dadurch ein selbstbestimmteres Leben möglich zu sein. Eine Vielzahl von Kneipen, Clubs und Bars eröffneten, Zeitschriften erreichten hohe Auflagen und viele Aktivistinen und Aktivisten organisierten sich in politischen Homosexuellenvereinigungen. Doch die gesellschaftliche Ablehnung der Homosexualität blieb ebenso bestehen wie die juristische Kriminalisierung. 12 Stationen recherchiert In einem Rechercheprojekt wurden im Jahr 2012 unterschiedliche Quellen zusammengetragen. Zudem wurde ein Hörspiel produziert. Der daraus entstandene Audioguide informiert in zwölf Stationen über die unterschiedlichsten Orte der damaligen Szene Sonnabend, 27. April , 14 Uhr, Treffpunkt: Dennewitzplatz, vor dem Haupteingang der Kirche. Die Teilnahme ist kostenlos. Ein Abspielgerät (Smartphone, Mp3-Player, etc.) ist mitzubringen, um vor Ort einen kostenlosen Audioguide herunterladen zu können. Anmeldungen bis 24. April unter dielen_clubs@t-online.de Kontakt: Museen Tempelhof-Schöneberg Brigitte Garde, 030/ 90277-6227 /-6163 E-Mail: presse-museum@ba-ts.berlin.de