Urania: Bäume bleiben vorerst

Im Frühling ist es gut zu sehen: Das Kunstwerk an der Urania. Im Sommer, so beklagt der Künstler, verdecken die Bäume den von ihm geschaffenen Bogen.

Die Platanen und die Linde an der Urania sollten für die Kunst weichen. Umwelt-Stadtrat Schworck wird keine Sondergenehmigung erteilen

Bäume an der Urania

Bäume an der Urania Bäume an der Urania bleiben vorerst

Berlin. Die Platanen und die Linde an der Urania in Schöneberg, die für die Kunst und die deutsch-französische Freundschaft weichen sollen, bleiben auf alle Fälle bis Herbst stehen. Der für Umwelt zuständige Stadtrat Oliver Schworck (SPD) sagte der Berliner Morgenpost: „Ich werde auf keinen Fall eine Sondergenehmigung für das Fällen der Bäume in der Vegetationsperiode bis 30. September erteilen.“ Denn für einen solchen Schritt fehle das öffentliche Interesse, betonte Schworck auf Anfrage.