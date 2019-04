Alter Villa droht Abriss: Häuserkampf in Friedenau

Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg lässt gerade prüfen, ob das Haus in der Görresstraße 21 in Friedenau unter Denkmalschutz gestellt werden kann.

Berlin. Das Landhaus an der Görresstraße 21 in Friedenau wirkt klein und zierlich neben den großen Häusern in der Umgebung. Errichtet wurde es Ende des 19. Jahrhunderts. Nun soll die alte Villa abgerissen werden. Aus der gleichen Zeit stammen die Bauten an der Görresstraße 23, die einst zu einem Fuhrunternehmen gehörten. Auch sie sind niedrig, auch sie sollen verschwinden. Der neue Eigentümer der beiden Grundstücke, die Bauwert Aktiengesellschaft, plant einen Neubau mit 40 bis 50 Eigentumswohnungen.