Crellekiez wird nach Markttagen besser gereinigt

Der Crellekiez in Schöneberg soll endlich sauberer werden. Die zuständige Bezirksstadträtin Christiane Heiß (Grüne) hat jetzt eine gründlichere Reinigung im Umkreis von 200 Metern um den Crellemarkt veranlasst. Künftig soll auch die Unterführung S-Bahnhof Yorckstraße (S1), Ausgang Großgörschener Straße mit gereinigt werden. Dies teilte die Stadträtin im Hauptausschuss der Bezirksverordnetenversammlung mit.

CDU: Längst überfälliger Schritt

„Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Er war längst überfällig“, begrüßte der CDU-Fraktionsvorsitzende in Tempelhof-Schöneberg, Matthias Steuckardt, die Mitteilung. Bereits Anfang 2018 hatte die Union nach Anwohnerbeschwerden ein Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Sauberkeit rund um den Crellemarkt vorgeschlagen. Die Bezirksverordnetenversammlung fasste auf diese Initiative hin den Beschluss, dass das Bezirksamt etwas gegen die Vermüllung unternehmen soll.

Kunden lassen Müll zurück

„Während auf dem Winterfeldtplatz jeden Samstag qualitativ hochwertige Waren an ein mondänes Publikum verkauft werden, werden zeitgleich auf dem Crellemarkt Waren zu günstigen Preisen in großen Mengen, häufig kistenweise, verkauft“, so CDU-Fraktionschef Steuckardt. „Nicht selten packen die Kunden diese Waren am Rand des Marktes um oder sortieren verdorbene Ware aus. Zum Ärger der Anwohnerinnen und Anwohner bleiben Verpackungen und Verdorbenes oft einfach im Umfeld des Marktes liegen.“

Außerdem führte der Kundenstrom dazu, dass sich unter einer Unterführung am S-Bahnhof-Ausgang Großgörschenstraße ein illegaler Trödelmarkt etablierte. Dessen Händler lassen beschädigte und unverkäufliche Waren häufig einfach dort zurück.

Reinigungsradius verdoppelt

Zuvor wurde lediglich in einem Radius von 100 Metern rund um den Markt gereinigt. Refinanzieren soll sich der verstärkte Einsatz zur Müllentsorgung durch höhere Gebühren der Markthändler, wie Stadträtin Heiß ankündigte.

Auf Anfrage der Berliner Morgenpost sagte eine Sprecherin des Bezirksamtes, die Behörde habe unabhängig von verschiedenen Anträgen aus der BVV, veranlasst, dass der Vertrag mit dem Reinigungsunternehmen überarbeitet wird. Aufgrund der dann steigenden Kosten werden die Standgebühren voraussichtlich für die Verursacher ansteigen müssen. Bereits im vergangenen Jahr habe das Bezirksamt aus den Mitteln „Saubere Stadt“ eine Sonderreinigung des Marktes veranlasst. Zudem tausche es sich mit der Deutschen Bahn aus, der das angrenzende Gelände gehört - um auch für diese Flächen eine Lösung zu finden.