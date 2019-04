Stadtentwicklung Stadtumbau am Südkreuz: So wird das Gebiet verschönert

Neue Sportplätze für Schulen, Radwege, ein Geschichtsparcours an den Yorckbrücken und die Umgestaltung des Tempelhofer Wegs zum Boulevard – diese Vorhaben sollen das Stadtumbaugebiet Schöneberg-Südkreuz attraktiver machen. Einzelheiten sind am Donnerstagabend, 11. April, bei einer Informationsveranstaltung im Rathaus Schöneberg vorgestellt worden.

Das Stadtumbaugebiet erstreckt sich von der Yorckstraße im Norden bis zur Stadtautobahn im Süden. Im Osten und Westen wird es von den Bahn-Trassen der Linien S1 und S2 begrenzt. Derzeit seien rund acht Millionen Euro für kommende Projekte bewilligt, sagte Ulrich Schop von roedig.schop architekten. Das Büro hatte 2018 im Auftrag des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg ein Entwicklungskonzept für das Areal ausgearbeitet.

Das Stadtumbaugebiet Schöneberg-Südkreuz umfasst überwiegend Flächen für Gewerbe, Bahn und Infrastruktureinrichtungen.

Foto: Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin

Ein aktuelles Vorhaben: Auf dem Gelände der Johannes-Schule an der Monumentenstraße soll bis zum Sommer 2020 eine Einfeld-Sporthalle gebaut werden. Auch eine Laufbahn wird angelegt. Die Kosten liegen bei fast drei Millionen Euro. Rund 90 Prozent werden aus Fördermitteln für den Stadtumbau bezahlt.

Auch Vereine trainieren in der neuen Schulsporthalle

Die Erdarbeiten seien bereits im Gange, sagte Mathias Türk, der Geschäftsführer der Schule, am Donnerstagabend im Rathaus Schöneberg. Die Errichtung der Bodenplatte stehe bevor. Die Halle wird sechs Meter hoch und in Holzbauweise errichtet. Das Flachdach bekommt eine Lichtkuppel und wird begrünt. Die Fassade wird aus Lärchenholz bestehen. „Es ist naturbelassen und verwittert mit der Zeit“, sagte Türk, der auch Vorstand des Fördervereins der Schule ist. Die Sporthalle soll nachmittags und abends für Vereine im Bezirk zur Verfügung stehen. Tagsüber werden auch Kinder aus anderen Schulen in der Halle Sport treiben.

Auf dem Schulgelände seien in den vergangenen Jahren bereits ein Schulgebäude, ein Kindergarten, ein Hort und ein Bildungszentrum errichtet worden, sagte der Schul-Geschäftsführer.

Tempelhofer Weg bekommt Charakter eines Boulevards

Ein weiteres Projekt im Rahmen des Stadtumbaus ist der Geschichtsparcours Yorckbrücken. Es habe einst mehr als 40 Brücken gegeben, sagte Irene von Götz, Fachbereichsleiterin im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg. Geplant ist ein Info-Punkt mit Tafeln zur Geschichte. Auch Hinweise zu Bau-Fragmenten, die erhalten geblieben sind, werden angebracht.

Die Realisierung des Parcours ist für die zweite Jahreshälfte vorgesehen. Es werde eine kostenlose Broschüre und eine Website geben, so Irene von Götz.

An den Yorckbrücken entstehen zudem zwei neue Vorplätze. Die Mittelinsel der Yorckstraße wird verkleinert. Ein neuer Stadtplatz wird in den kommenden Jahren am Tempelhofer Weg angelegt. Die Straße werde umgestaltet, sagte Frank Schack vom Fachbereich Straßen im Bezirksamt. Sie bekomme den Charakter eines Boulevards mit doppelten Baumreihen. Tempo 30 sei vorgesehen. Radwege sollen angelegt werden. Baubeginn am Tempelhofer Weg ist voraussichtlich Mitte 2020.

Campus mit Schultheater

Wichtiges Projekt der kommenden Jahre ist der Campus Teske-Schule am Tempelhofer Weg. Stefan Wiebersinsky vom Studio RW Landschaftsarchitektur stellte die Pläne im Rathaus Schöneberg vor. Ein neuer Sportplatz mit Laufbahn entsteht. Baubeginn soll noch 2019 sein. Spielflächen werden angelegt. Ein so genanntes Schul-Theater soll gebaut werden – eine Anlage mit Stufen zum Sitzen, die in den Pausen oder auch für Aufführungen genutzt werden kann. Eine Fläche für einen Schulgarten wird vorgehalten.

Von 2005 bis 2018 sind bereits rund 20 Millionen Euro für Projekte im Stadtumbaugebiet Südkreuz ausgegeben worden. Dazu gehören ein Teilabschnitt des Fernradwegs Berlin-Leipzig und der Geschichtsparcours Schöneberger Insel mit 19 Infotafeln.

