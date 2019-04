700 Unterschriften für Edeka am Bayerischen Platz

Der Edeka Markt am Bayerischen Platz soll in wenigen Tagen schließen.

Am kommenden Sonnabend, 13. April, soll Schluss sein mit dem Edeka-Laden an der Grunewaldstraße 48. So steht es im Aushang an der Tür. Dennoch wollen die Anwohner nicht aufgeben. Mehr als 700 Unterschriften sind in einer letzten Rettungsaktion innerhalb einer Woche zusammengekommen, mit denen der Weiterbetrieb gefordert wird. Die Initiatorin des Protests, Heike Dietrich, ist am Bayerischen Platz aufgewachsen und sagt: „Ich hoffe immer noch, dass wir den Eigentümer dazu bewegen können, an die Menschen zu denken statt an seinen Profit.“

Geschäftsführung hätte Filiale gerne behalten

Die Listen liegen bei Edeka aus, aber auch in anderen Läden im Kiez. Ende April läuft der Mietvertrag aus. Sabina Schöppenthau führte ihn mehr als 20 Jahre lang. Seit gut sechs Jahren erhält Edeka immer nur für ein Jahr den Mietvertrag. Das verhindere, langfristig investieren zu können. „Die Geschäftszentrale bestätigte mir jetzt, dass sie die Filiale gern behalten hätte, da sie erstklassig gelegen ist und sich somit auch rentierte“, erzählt Heike Dietrich, die sich mit der Geschäftsführung in Minden in Verbindung gesetzt hatte.

Klein, aber gefragt

„Der Geschäftsführer schrieb, es sei korrekt analysiert, dass der Edeka-Markt am Bayerischen Platz eine wichtige Nahversorgungsfunktion im Kiez übernähme und ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens sei“, so Heike Dietrich. Er sei zwar klein, verfüge aber über ein hoch verdichtetes Einzugsgebiet im fußläufigen Nahbereich und habe daher immer eine Existenzberechtigung.

Der Konzern habe seit mehreren Jahren mit der Vermieterseite im Austausch gestanden und habe lange über die Ausgestaltung eines Anschlussmietvertrages verhandelt. Es sei jedoch leider keine Einigung zwischen Edeka und der Eigentümerseite herbeizuführen gewesen.

Bezirksverordnetenversammlung fasst Beschluss

Die von Heike Dietrich gesammelten Unterschriften sollen in den nächsten Tagen an Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) übergeben werden. Die Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg hat am Mittwoch auf Antrag der SPD das Bezirksamt beauftragt, zu prüfen, wie die Nahversorgung am Bayerischen Platz in bisherigem Umfang sichergestellt werden kann. Ob Ende 2020 auch der andere Edeka-Markt im Kiez an der Berliner Straße dichtmachen wird, ist noch nicht sicher. In dem Antrag heißt es: „Der Bayerische Platz ist ein wichtiger Standort der wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs. Dazu zählten auch zwei kleinere Anbieter von Lebensmitteln mit Vollsortiment, von denen ein Edeka-Laden im Bezirk liegt, der andere kurz hinter der Bezirksgrenze in Wilmersdorf. Und weiter: „Beide Geschäfte werden innerhalb der nächsten 18 Monate schließen, der Laden in Schöneberg wegen erhöhter Miete.“ An den Umsätzen liege es nicht, die Geschäfte seien bei den Kunden beliebt und binden Arbeitsplätze. „Aufgrund der Altersstruktur der Wohnbevölkerung ist die Aufrechterhaltung der Lebensmittelversorgung von großer Bedeutung“, betont der SPD-Bezirksverordnete Jan Rauchfuß.

Edeka in Handjerystraße bleibt

Vorerst gute Nachrichten gibt es hingegen für die Friedenauer. Bei der Baustellenbesichtigung des geplanten Wohngebietes „Friedenauer Höhe“ hatte der Investor jüngst angekündigt, Edeka in der Handjerystraße müsse für 15 Monate schließen, ehe er in einem Neubau an gleicher Stelle wieder einziehen könne. Dies dementierte Edeka inzwischen. Der Markt solle ohne Unterbrechung weiterbetrieben werden.