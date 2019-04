Tempelhofer Feld: Bezirksverordnete streiten über Bebauung

Vor allem die Berliner Wirtschaft drängt: Sie möchte, dass eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes bald möglich wird. Die Mittelstandsvereinigung (MIT) der Berliner CDU hat jetzt bei ihrer Landesdelegiertenversammlung einen Leitantrag verabschiedet, wonach dort ein Zentrum für kleine und mittelständische Unternehmen entstehen soll. In einer kontroversen Debatte in der Bezirksverordnetenversammlung in Tempelhof-Schöneberg kritisierte der CDU-Fraktionsvorsitzende Matthias Steuckardt ein solches Vorhaben aber.

„Tempelhofer Feld kein Allheilmittel“

„Es kann nicht sein, dass das Tempelhofer Feld für alle Probleme in der Stadt herhalten soll“, betonte Steuckardt in der von der SPD beantragten Debatte zur Zukunft des Gelände des früheren Flughafens. Die riesige freie Fläche dürfe nicht als Allheilmittel betrachtet werden, um die Bedarfe an neuen Wohnungen und dringend benötigten Gewerberaum zu decken.

„Es gibt eine ganz klaren Beschluss der CDU“, sagte er. „Wir stehen voll und ganz zum Volksentscheid von 2014.“

66 Prozent der Berliner hatten sich damals gegen eine Bebauung ausgesprochen. „Der Souverän hat gesprochen und wer das Tempelhofer Feld-Gesetz verändern will, muss den Souverän erneut befragen“, so Steuckardt.

Nicht den BER-Planern überlassen

Seine ganz persönliche Meinung: „Ich bin gegen eine Bebauung, künftige Generationen sollen das Gelände entwickeln.“ Er fügte hinzu: „Man sollte Planern, die den BER in den Sand gesetzt haben, nicht das Tempelhofer Feld überlassen.“ Damit meinte Steuckardt die öffentliche Hand, denn den Hauptstadtflughafen BER bauen die Länder Berlin und Brandenburg und der Bund.

Wenn er aber höre, dass Kleingärten plattgemacht werden sollen für Sportplätze, dann könne er sich persönlich gut vorstellen, dass man am Rande des Tempelhofer Feldes kleine Sportplätze baut, so der SPD-Fraktionschef.

Kleingärten könnten gerettet werden

„Bevor ich eine Schule, eine Kita und einen Sportplatz auf Tempelhofer Kleingärten errichte, muss mir jemand erklären, warum dieser Randstreifen nicht Standort einer Schule, Kita oder einer Sportanlage sein darf“, unterstrich SPD-Fraktionschefin Marijeke Hoeppner. „Ich nehme auch wahr, dass sich die Debatte zu den kleinen Randflächen am Feld verändert. Immer mehr Gruppen wie Kleingärtner, Schul- und Kitaplatzsuchende haben Druck.“

Drei grüne Stadträte - in Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg - hätten gemerkt, dass sie kaum noch Bauflächen haben und sozialen Wohnungsbau und soziale Infrastruktur gar nicht oder nur zu Lasten anderer umsetzen könnten. Deshalb signalisierten sie Offenheit für die gesellschaftliche Diskussion für eine Randbebauung. Für Hoeppner ist klar: „Man braucht einen erneuten Volksentscheidung.“

Oltmann für behutsame Bebauung

Während der grüne Bezirksverordnete Ralph Kühne ebenso wie Vertreter der Linken und der AfD eine Bebauung ganz klar ablehnte, zeigt sich Bezirksstadtrat Jörn Oltmann (Grüne) offen dafür. „Ich bin der Überzeugung, dass man an einer erneuten Befragung der Bevölkerung nicht vorbeikommt.“ Er werbe deshalb weiterhin für den Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung aus der letzten Wahlperiode, sich für eine behutsame und moderate Entwicklung des Tempelhofer Feldes einzusetzen. „Entweder es startet eine Kampagne aus der Mitte der Bevölkerung oder es schafft der Gesetzgeber selbst die Voraussetzungen, um zum Beispiel mit der Wahl des Abgeordnetenhauses 2021 einen Volksentscheid herbeiführen zu können“, so Oltmann. Er sei für beide Varianten offen.



FDP will erneuten Volksentscheid

FDP-Fraktionschef Reinhard Frede sprach sich für einen erneuten Volksentscheid aus. „Im Abgeordnetenhaus und in der BVV hat man die Zeichen verstanden“, meinte er mit Verweis auf die veränderten Rahmenbedingungen. Berlin brauche dringend Wohnungen und mehr Platz für Gewerbe.