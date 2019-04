Stau Berlin - Sperrungen auf Stadtautobahn sorgen für Behinderung

Berlin. Seit dem früh Montagmorgen sind am Autobahnkreuz Schöneberg mehrere Überfahrten gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten. In Folge dessen staut es sich während des Berufsverkehrs deutlich. „Die Sperrung der Ausfahrten im AK Schöneberg führt schon jetzt zu Stau auf der Autobahn A100 und A113 von +30 Minuten mit steigender Tendenz“, meldete die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin auf Twitter. Auch die Live-Karte wies deutliche Staus aus.

Während der Bauarbeiten sollen die Fahrbahnen an den Aus- und Zufahrten saniert werden. Dies sei aufgrund erheblicher Fahrbahnschäden dringend nötig, heißt es auf der Website der VIZ.

Konkret gesperrt sind seit Montagmorgen und noch bis Dienstagabend, 22 Uhr, die Überleitungen aus Richtung Wedding zum Sachsendamm sowie aus Richtung Neukölln nach Steglitz. Außerdem kann die Überfahrt von Steglitz nach Wedding nicht genutzt werden.

Die Verkehrslagekarte der Verkehrsinformationszentrale Berlin zeigt am Montag viele Staus an.

Foto: bm / BM

Nächster Bauabschnitt am Kreuz Schöneberg beginnt Dienstagabend

Nach diesem Bauabschnitt sind die Arbeiten aber noch nicht beendet. Direkt im Anschluss beginnt der zweite Teil, der bis Freitagmorgen, 5 Uhr, dauern soll. Dann werden die Gegenrichtungen gesperrt, das heißt, die Überfahrt aus Richtung Steglitz nach Neukölln sowie aus Richtung Neukölln nach Schönberg. Zudem ist die Überfahrt aus Wedding in Richtung Steglitz unpassierbar.

Autofahrer können sich in den kommenden Tagen wohl auf weitere Umleitungen einstellen: Aufgrund des Staus auf der Autobahn A100 werde in nächster Zeit voraussichtlich öfter der Tunnel Britz in Richtung Wedding gesperrt, kündigte die VIZ auf Twitter an.

Und auch am Fahrgäste der S-Bahn müssen Umwege in Kauf nehmen. Seit Montagmorgen ist der östliche S-Bahn-Ring unterbrochen.