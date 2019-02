Berlin: Sorge um das Damwild im Tempelhofer Gehege

Tempelhof. Dramatische Szenen haben sich im Tempelhofer Damwildgehege abgespielt. Der Hirsch hatte sich Ende Januar in ein Seil verwickelt und versuchte vergeblich, sich davon zu befreien. Eine Anwohnerin griff ein und informierte die Polizei, die dem verstörten Tier schließlich half.

„Ein Reststück des Seils hängt immer noch im Geweih“, so die zuständige Stadträtin Christiane Heiß (Grüne) am Freitagnachmittag. Tierärzte seien vor Ort, um eine möglichst schonende Lösung zu finden. „Der Hirsch ist aber nicht verletzt. Er kann sich wieder uneingeschränkt bewegen.“

Das dramatische Geschehen war auch Thema bei der Einwohnerversammlung am Donnerstagabend im Rathaus Schöneberg, die sich mit der Zukunft des Geheges beschäftigte. Denn diese Zukunft steht auf dem Spiel. Geht es nach dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, dann wird die traditionsreiche Anlage geschlossen. Denn sie ermögliche keine artgerechte Haltung, heißt es.

Der Bezirk will für die Tiere ein neues Zuhause im Umland

Die elf Tiere sollen, so die Absicht der Behörde, ein neues Zuhause in Brandenburg bekommen. Doch Anwohner kämpfen beharrlich darum, dass der Hirsch und die zehn Weibchen bis zu ihrem Lebensende in Tempelhof bleiben können. Anwohnerin Christine Rabe stellte im Rathaus ein Konzept vor, wonach ein Förderverein für das Gehege gegründet werden soll. Sie setzte sich nachdrücklich dafür ein, die bestehende Anlage zu vergrößern.

Denn das Damwild ist eine Attraktion im Franckepark, die insbesondere Familien anzieht. Das Gehege gibt es bereits seit etwa 90 Jahren. Anwohner, die es aus Kindheitstagen kennen, haben es ihren Töchtern und Söhnen gezeigt, und später ihren Enkeln.

Dass es jetzt Streit um die Tiere gibt, hat mit der geplanten Verschönerung des Franckeparks zu tun. Das Bezirksamt habe Fördermittel vom Senat bekommen, die für vier Grünanlagen in der Nähe des Rathauses Tempelhof eingesetzt werden sollen, teilte Stadträtin Christiane Heiß mit. Neben dem Franckepark sind das Alter Park, Bosepark und Lehnepark. 1,28 Millionen Euro stehen aus dem Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung bereit.

Das Gehege ist zu klein für die Tiere

Bei der Vorbereitung der Arbeiten im Franckepark ist das Damwildgehege einer Prüfung unterzogen worden. Ergebnis: Es ist zu klein. Mindestens 1000 Quadratmeter müssten pro Tier zur Verfügung stehen, außerdem ein Rückzugsgebiet für das Wild und Flächen zum Äsen. Doch das Gehege ist nur 8135 Quadratmeter groß. Erforderlich wären etwa 20.000 Quadratmeter, so Stadträtin Heiß.

Eine solche Fläche habe der Bezirk nicht – weder im Franckepark noch anderenorts. „Wir haben das ausführlich im vergangenen Sommer geprüft.“ Eine Vergrößerung des Geheges sei nicht ohne Weiteres umsetzbar. Und es gebe eine Anordnung des Amtstierarztes, dass die Vorgaben des Tierschutzes eingehalten werden müssten. „Deshalb müssen wir demnächst handeln.“

Auf der Einwohnerversammlung am Donnerstag nannte sie weitere kritische Punkte. Man habe Reste von Silvesterböllern in der Anlage gefunden. Tiere seien zu Schaden gekommen, weil sie Plastikabfälle verschluckt hatten, die von Parkbesuchern weggeworfen wurden. „Wir können für die Sicherheit der Tiere in der jetzigen Situation nicht 100-prozentig sorgen. Es geht ihnen in dem Gehege nicht gut.“ Sie verstehe das Bedürfnis der Anwohner, dass die Tiere in Tempelhof bleiben sollen, so Christiane Heiß. Doch sie bleibe bei ihrer Haltung, „dass das Gehege an dieser Stelle falsch ist“.

Hirsch kann sich nicht gegen Artgenossen durchsetzen

Anderer Ansicht ist die CDU. „Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass das Gehege bleibt“, sagte Matthias Steuckardt, CDU-Fraktionschef in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV). „Viele Anwohner wünschen sich das und sind auch bereit, sich ehrenamtlich zu engagieren.“ Seine Fraktion werde nun einen entsprechenden Antrag in der BVV einbringen. Denkbar sei, das Gehege zu vergrößern. Zwar gebe es Bedenken des Denkmalschutzes. Doch man müsse eine Abwägung der Interessen vornehmen. „Mit politischem Willen kann man Kompromisse finden.“

Stadträtin Heiß befürwortet jedoch eine Umsiedlung von Hirsch und Weibchen in das 160 Hektar große Wildgehege Glauer Tal in Brandenburg. Anwohnerin Christine Rabe ist strikt gegen diesen Vorschlag. Der Damhirsch sei es nicht gewohnt, sich gegen andere Artgenossen durchzusetzen. Er werde angegriffen und verdrängt, so ihre Befürchtung.

Außerdem hätten die Tempelhofer Tiere nicht gelernt, sich selbst zu ernähren. Zu befürchten sei auch, dass sie erschossen werden. Denn im Wildgehege Glauer Tal ist es üblich, dass Damwild gejagt wird, um den Bestand zu regulieren. Stadträtin Heiß: „Die Berliner Tiere werden so markiert, dass sie von Jägern erkannt und nicht geschossen werden.“

Mehr zum Thema:

Anwohner fordern: Eiben und Birken sollen bleiben

Bezirk lädt zu Spaziergang zu umstrittener Parkumgestaltung

Einwohnerversammlung zum Damwild im Franckepark geplant