Schöneberg bekommt ein Drogenmobil

Tempelhof-Schöneberg. Drogenabhängige, die sich am helllichten Tag vor den Augen der Passanten die Spritze setzen, gebrauchtes Drogenbesteck, das immer wieder sogar in Sandkästen auf Spielplätzen entdeckt wird – das Bezirksamt will gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Gesundheit gegen die wachsenden Missstände vorgehen. Ziel ist es, die Belastung für die Anwohner deutlich zu reduzieren und auch den suchtkranken Menschen zu helfen. Bei einer Informationsveranstaltung im besonders belasteten Schöneberger Norden stellt der Bezirk den Anwohnern an diesem Dienstag, 29. Januar, die geplanten Maßnahmen vor.

Dreimal wöchentlich im Einsatz

Die Bürger können bei der Veranstaltung mit dem zuständigen Gesundheitsstadtrat von Tempelhof-Schöneberg, Oliver Schworck (SPD) ins Gespräch kommen. Eines der wichtigsten Vorhaben: Ab Februar kommt in Tempelhof-Schöneberg mindestens dreimal wöchentlich das Drogenkonsummobil des Trägers Fixpunkt e.V. zum Einsatz. Damit soll der Drogenkonsum medizinisch beaufsichtigt werden, zudem erhalten die Abhängigen über die Betreuer Hilfeangebote. Spritzen-Abwurfbehälter sollen außerdem bald an acht Standorten dafür sorgen, dass in den Parks und auf den Spielplätzen nicht weiterhin gebrauchtes Drogenbesteck herum liegt, zum Beispiel am S-Bahnhof Tempelhof hinter der Toilette.

Die Behälter sollten eigentlich bereits Ende des vorigen Jahres aufgestellt werden. Doch offenbar konnte nicht so schnell geklärt werden, wer die Behälter leert. In der Anfangsphase sollen außerdem Sozialarbeiter vor Ort darüber aufklären. Die Pfosten sind bereits aufgestellt, die Behälter geliefert, heißt es beim Bezirk. Sie könnten demnächst aufgestellt werden.

An zwei Tagen pro Woche sammeln zudem Klienten des Notdienstes für Suchtmittelgefährdete und -abhängige Berlin e. V. im Rahmen der „Aktion Sauberes Berlin“ an besonderen Schwerpunkten im Bezirk weggeworfene Drogenkonsumutensilien. Die zuständigen Reinigungs-Teams werden laut der zuständigen Stadträtin Christiane Heiß (Grüne) vor allem an der U- und S-Bahn im Eingangsbereich Yorkstraße, rund um die 12 Apostel Kirche, den Nollendorfplatz, im Nelly-Sachs-Park, an der Yorck- Ecke Katzlerstraße/Sportplatz und auf den Spielplätzen in der Großgörschenstraße, der Katzlerstraße und der Mansteinstraße unterwegs sein.

Noch keine Lösung am S-Bahnhof Tempelhof

Und wie geht es in anderen Stadtteilen weiter? Zum Beispiel am S-Bahnhof Tempelhof, wo sich viele Drogenabhängige aufhalten und Drogen konsumieren? „Wir starten mit dem Drogenmobil an einem festen Standort in Schöneberg“, sagte Gesundheitsstadtrat Oliver Schworck auf Anfrage. „Dennoch sehen wir auch an anderen Stellen im Bezirk den Bedarf und haben dies auch bei der zuständigen Senatsverwaltung angemeldet.“

Termin der Informationsveranstaltung

29. Januar 2019 von 18:30 Uhr – 20:00 Uhr im Kirchsaal der American Church in Berlin, Dennewitzplatz, 10783 Berlin. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

