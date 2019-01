Hier gibt es Eier aus dem Automaten

Heiko Salmon, der Betreiber von Lehmanns Bauernhof in Marienfelde bietet frische Eier im Automaten an.

Bauer Lehmann in Marienfelde bietet den Eier-Service auch im Winter an. Dafür wird der Glaskasten beheizt.

Marienfelde. Vergessen, Frühstückseier zu kaufen? Oder es fehlt noch eins zum Kuchenbacken? Bei „Bauer Lehmann“ in Marienfelde gibt es auch am Sonntag Nachschub – im Frisch-Ei-Automat an der Mauer des kleinen Hofcafes gegenüber der alten Marienfelder Feldsteinkirche.

Mehrmals am Tag wird der Kasten von Heiko Salmon und Dinah Haß gefüllt, die auch das Café Erna & Else und den Hofladen betreiben. Und damit der Automat nicht einfriert und die Eier nicht tiefgekühlt werden, wird er im Winter sogar beheizt.

Der Automat hängt schon seit den 50er-Jahren

„Unser Automat verfügt über eine kleine integrierte Heizung“, erzählt Heiko Salmon. „Sie verhindert, dass die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken.“ Die Inhaber des kleinen Hofladens und Hofcafés auf „Lehmanns Bauernhof“ hegen und pflegen den Automaten liebevoll.

Er hängt dort schon seit den 50er-Jahren. Dass er noch funktioniert, ist fast ein Wunder. Unbekannte haben schon mehrmals die Scheiben eingeschlagen. Er ist deshalb täglich nur bis 20 Uhr zugänglich. Danach wird das Tor verschlossen.

Die Leute lieben den letzten verbliebenen Eier-Automaten

Die Betreiber ließen die Scheiben immer wieder reparieren. „Früher gab es davon in Marienfelde mehrere, doch der hier ist nun der letzte dieser Eier-Automaten, der geblieben ist“, sagt Salmon. „Die Leute lieben ihn.“

Die Bedienung ist einfach und wird auf einer mit weißer Kreide beschriebenen Tafel erläutert: Richtige Münzen wählen (zweimal ein Euro); Warten bis Geld gefallen ist; Schublade ziehen; Ware entnehmen; Schublade schließen. Sechs in einem Karton verpackte Eier kosten zwei Euro.

Die Freilandeier stammen nicht von Lehmanns Bauernhof, sondern aus Beelitz. Denn auf dem Bauernhof gibt es nur noch fünf Hühner und einen Hahn. Außerdem Ponys, Enten, Ziegen und Schafe. Im Laden werden die Eier in verschiedenen Größen angeboten, der Automat spuckt sie in einer kleinen Größe aus. Im Hofladen gibt es auch Bio-Fleisch vom Havelländer Apfelschwein, Wurst, Käse und Butter, außerdem Marmelade, Honig und Leinöl.

Öffnungszeiten: Hofladen: Di., Do. und Fr., 11 bis 16 Uhr, Sonnabend von 9 bis 12 Uhr; Café: Di. bis Sbd., 12 bis 17 Uhr. Derzeit Winterpause, ab 1. März wieder geöffnet. Die Tiere können zu den jeweiligen Öffnungszeiten besucht werden.

Adresse: Alt-Marienfelde 35, 12277 Marienfelde, Telefon 030-72 01 41 50.