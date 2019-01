Edeka-Markt am Bayerischen Platz muss schließen

Schöneberg. Bestürzung rund um den Bayerischen Platz: Der Edeka-Markt Schöppenthau an der Grunewaldstraße macht zu Ende April 2019 dicht. Seit 22 Jahren führt Sabina Schöppenthau ihren Supermarkt und ist eine feste Institution im Kiez. Ebenso wie der Verkäufer der Obdachlosenzeitung, der seit 16 Jahren vor dem Laden steht. Er hat die schlechte Nachricht an seinem Geburtstag erfahren und ist betrübt, ist der Platz vor dem Geschäft doch tatsächlich wie eine Heimat für ihn. „Vor allem die alten Leutchen hier machen sich Sorgen, denn viele von ihnen sind nicht gut Fuß“, sagt er.

Grund für die Aufgabe des florierenden Geschäfts ist, dass die Inhaberin Sabina Schöppenthau seit gut sechs Jahren immer nur für ein Jahr den Mietvertrag erhält. Sie ist Untermieterin der Edeka-Gruppe, die sich nicht mit dem Vermieter auf eine längerfristige Regelung einigen konnte. „Ich bin wirklich traurig, hier dicht machen zu müssen“, sagt sie. „Eigentlich würde ich hier gern investieren. Aber dafür benötige ich eine langfristigere Perspektive, ein Jahr gibt keine Plaungssicherheit.“ Nun ist sie dabei, ihre neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei zu unterstützen, neue Arbeitsplätze im Einzelhandel zu finden. Wer nach ihr die Räume nutzen wird, weiß Sabina Schöppenthau nicht.

Trauer im Quartier Bayerischer Platz

Sofia Hankel, Vorstandsvorsitzende der Initiative Quartier Bayerischer Platz e.V., ist mehr als betrübt, dass Sabina Schöppenthau das Geschäft nicht weiterführen kann. „Unser Kiez ist altersgemäß nicht so aufgestellt, dass weite Wege für die Nahversorgung bewältigt werden können“, sagt sie. „Hier gibt es viele ältere Menschen, die ihre Einkäufe zu Fuß erledigen. Insofern haben wir die Nachricht mit Bedauern zur Kenntnis genommen.“ Ihre Versuche, mit der Wirtschaftsförderung des Bezirks telefonisch in Kontakt zu treten, hat sie nach langem vergeblichen Telefonklingeln aufgegeben. Die Initiative beobachtet natürlich auch wie viele Anwohner, dass sich der Kiez verändert: Ein neues Haus an der Meraner Straße mit hochpreisigen Mietwohnungen, ein großer Gebäudekomplex mit exklusiven Eigentumswohnungen an der Ecke Berliner Straße/Babelsberger Straße - das Bayerische Viertel wandelt sich.

Auch dem zweiten Edeka-Markt droht die Schließung

Der Edeka-Markt Stepaniak ist noch bis 2020 im Kiez zu finden. Geht es nach dem Inhaber Jan Stepaniak, gerne auch danach.

Foto: Katja Wallrafen

Ob Ende 2020 auch der andere EDEKA-Markt im Kiez an der Berliner Straße dicht machen wird, steht bislang in den Sternen. Die Gerüchte sind großes Thema unter den Anwohnern. Allerdings kann Inhaber Jan Stepaniak diese „weder bestätigen noch verneinen“, wie er sagt. „Unser Mietvertrag läuft Ende 2020 aus und ich würde ihn gerne verlängern“, betont Jan Stepaniak. „Ob das gelingt, vermag ich heute nicht zu sagen. Im Gespräch sind Investoren, die über den Neubau von Wohnungen nachdenken.“

Anwohner: „Alles dicht. Was will man machen?“

Anwohnerin Elisabeth H., 79 Jahre alt, mag sich nicht vorstellen, dass auch der zweite fußläufig für sie zu erreichende Supermarkt schließen könnte. Als Asthmatikerin kämpft sie sich an manchen Tagen sowieso schon ziemlich durch ihren Alltag. Sie mag beide Geschäfte, fühlt sich durch die freundlichen Mitarbeiter gut versorgt. Ein Ausweichen auf den Bio-Supermarkt sei aufgrund ihrer schmalen Rente keine Option. Friedrich P., 84 Jahre alt und mit einem Rollator unterwegs, nimmt es sportlich. Er kommt täglich von der Apostel-Paulus-Straße zum Schöppenthau-Markt an der Grunewaldstraße. „Ich orientiere mich dann demnächst in Richtung Martin-Luther-Straße Ecke Barbarossastraße“, sagt er. „Wir kennen das doch inzwischen, dass hier Geschäfte verschwinden, wie kürzlich auch der Buchladen gegenüber. Was will man da machen?“