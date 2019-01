An diesen Kreuzungen in Berlin kommt der Grünpfeil für Radfahrer

Berlin testet an fünf Straßenkreuzungen einen Grünpfeil an Ampeln, der nur für Radfahrer gilt.

Berlin testet an fünf Straßenkreuzungen einen Grünpfeil an Ampeln, der nur für Radfahrer gilt. Die Verkehrszeichen sollen im ersten Quartal dieses Jahres angebracht werden, möglichst im Februar, teilte die Senatsverwaltung für Verkehr am Mittwoch mit. Zuvor hatten "Berliner Zeitung" und "Tagesspiegel" darüber berichtet. Von Mai bis Juli sollen an den Kreuzungen Erhebungen zum Verkehrsaufkommen gemacht werden, die dann mit älteren Daten verglichen werden sollen.

Die Tests sind laut Senatsverwaltung an folgenden fünf Kreuzungen vorgesehen: Hannah-Arendt-Straße/Ebertstraße, Torstraße/Rosa-Luxemburg-Straße, Schönhauser Allee/Torstraße, Gürtelstraße/Frankfurter Allee, Bergstraße/Thorwaldsenstraße.

Daten werden bis 2020 ausgewertet

Bis zum Januar 2020 soll dann ein Schlussbericht vorliegen. Ein solcher Pilotversuch ist den Angaben zufolge im Koalitionsvertrag verabredet. Berlin habe sich auch um die Teilnahme an einem entsprechenden Projekt des Bundes bemüht, sei aber dort nicht berücksichtigt worden.

Der ADAC Berlin-Brandenburg findet den Test gut. "Es ist sinnvoll, dieses Verkehrszeichen - wissenschaftlich begleitet - zu testen, da der grüne Pfeil für Radfahrer vor allem die Sicherheit für die Radler erhöhen kann", teilte der Verband auf Anfrage mit. "Die Gefahr von Abbiegeunfällen durch den Toten Winkel könnte abnehmen." Radfahrern, die nach rechts abbiegen wollen, würde das Verkehrszeichen ermöglichen, die Kreuzung zu verlassen, bevor zum Beispiel Lastwagen losfahren.

