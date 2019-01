Der „Hafen“ feiert trotzig gegen die Schließung an

Berlin. Die Ansage war deutlich: Um 13 Uhr hätten die Schlüssel übergeben und die 66 Quadratmeter „Hafen“ weiß getüncht und leer an den Vermieter zurückgehen sollen. So stand es in der Räumungsaufforderung für den 3. Januar, die der Betreiber der schwul-lesbischen Kneipen-Institution im Schöneberger Regenbogenkiez, Ulrich Simontowitz, eine Woche vor Weihnachten aus dem Briefkasten holte.

Doch nach 28 Jahren „Hafen“ sollte nicht einfach so, still und leise Schluss sein: Stattdessen drehte sich am Donnerstag um 13 Uhr in der kleinen Bar in der Motzstraße die glitzernde Discokugel, der DJ gab ausnahmsweise schon am Mittag alles und drinnen wie draußen vor der Tür herrschte trotzige Feierlaune.

Rund 700 Unterstützer hatten sich auf Facebook zur „Der ‚Hafen‘-soll-bleiben-Party“ angemeldet, weitere knapp 1500 zeigten sich interessiert. Die Polizei hielt sich auf der anderen Straßenseite bereit, zunächst mit vier Einsatzkräften. Obwohl es sich um eine Party und keine angemeldete Demonstration handelte, die unter das Versammlungsgesetz fällt. Doch der erwartete Andrang machte den Betreiber nervös.

Betreiber überrascht die große Solidaritätswelle

Schließlich aber überwog bei Ulrich Simontowitz, der den „Hafen“ am 13. November 1990 mit vier anderen gegründet hatte, die Freude über die große Solidaritätswelle. „Ich hätte niemals so viel Anteilnahme erwartet“, sagte der 58-jährige der Berliner Morgenpost. „Ich bin total gerührt.“ Ab Mittag gaben sich die Gäste die Klinke in die Hand, gefeiert werden sollte bis zum nächsten Morgen.

Unter den ersten 200 Besuchern war am frühen Nachmittag auch der frühere Bundestagsabgeordnete Volker Beck (Grüne). „Ich würde es sehr bedauern, wenn der ‚Hafen‘, eine Institution in der schwul-lesbischen Szene zumachen müsste“, betonte Beck. Es sei durchaus legitim, dass ein Eigentümer seine Immobilie verwerte, der Vermieter sollte aber nicht gedankenlos einer Institution kündigen, die ihren Wert für die Stadt habe. Der „Hafen“ gilt als fester Bestandteil der queeren Szene in Berlin und war auch treibende Kraft hinter der Gründung des lesbisch-schwulen Stadtfestes in der Motzstraße.

Als erster hatte sich der offen schwule Kultursenator Klaus Lederer (Linke) für den Weiterbetrieb starkgemacht und an den Vermieter appelliert. Auch Politiker der SPD und der CDU meldeten sich unterstützend zu Wort. Steigende Mieten und Gentrifizierung machen dem Nollendorfkiez bereits seit einiger Zeit zu schaffen. Für den Betreiber wird es daher schwer, einen Ausweichort in Schöneberg zu finden. Laut Betreiber war der Mietvertrag mit einer höheren Miete nach einem Gespräch am 24. Januar 2018 verlängert worden, er wurde dann aber nie unterschrieben. Inzwischen hat der Vermieter einen sechsmonatigen Aufschub angeboten. „Das hilft uns aber nicht“, sagte Simontowitz.

„Ich hoffe sehr, dass der Hafen bleiben kann“, sagte Timo Gößler. Der 40 Jahre alte Dramaturg und Dozent an der Filmhochschule Babelsberg verbindet mit der Bar „lange, schöne, gemütliche Abende und ein Gefühl von Familie und Nachbarschaft“. Er wohnt seit 16 Jahren um die Ecke und steuert seit 16 Jahren gern den „Hafen“ an. „Hier sind alle willkommen, egal wer man ist und was man anhat“, schwärmt er.

Die unerwartet große Soliarität nennt er ein verspätetes Weihnachtswunder. „Sie ist sichtbares Zeichen für die Stadt, auch für den Investor, dass mancher Ort mehr ist als nur ein verpachteter Laden.“ Drinnen fotografierte Stephan Wuthe sicherheitshalber schon mal die legendäre Einrichtung. Wuthe, inzwischen 52, hat Mitte der 90er-Jahre im „Hafen“ als DJ Swing- und Jazzplatten aufgelegt. Hinter der Plexiglasscheibe an der goldenen Wand hinten im Tanzraum steht neben vielen anderen Tieren sein Nilpferd aus der Kindheit und dort liegt eine Schildkröte. Sollte der „Hafen“ tatsächlich dichtmachen müssen, werden vermutlich viele Tränen fließen. Noch aber hoffen alle, dass es doch weitergeht.

