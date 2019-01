Bar "Hafen" an der Motzstraße in Schöneberg: Ansturm auf Unterstützerparty erwartet

Die Traditionsbar "Der Hafen" in der Motzstraße in Schöneberg bekam den Mietvertrag nicht verlängert.

Die legendäre Bar "Hafen" an der Motzstraße soll ausziehen, will aber nicht - und lädt zur Unterstützerparty am Donnerstag ab 13 Uhr.

Verdrängung Ansturm auf Bar "Hafen" an der Motzstraße erwartet

Berlin. Eigentlich sollte der Betreiber des „Hafens“, einer lokalen Größe des „Regenbogenkiezes“ in Schöneberg, am 3. Januar das Licht ausmachen und die Schlüssel an den Vermieter übergeben. Nach 28 Jahren wurde der Mietvertrag nicht mehr verlängert. Doch noch immer hoffen Ulrich Simontowitz und seine treuen Gäste des „Hafens“, dass es weitergeht.

Der 58-Jährige hat deshalb explizit für diesen Donnerstag zur großen Unterstützerparty in die Motzstraße 13 eingeladen – mit unerwartet großem Echo. Auf Facebook hatten bis Mittwochabend mehr als 700 Fans der schwul-lesbischen Traditionsbar ihre Teilnahme an der Feier fest zugesagt, weitere rund 1440 Unterstützer zeigten sich interessiert.

Betreiber sorgen sich wegen des Ansturms

„Wir haben schon ein wenig Bammel und sind wegen des Sicherheitskonzepts bereits mit der Polizei im Gespräch“, sagte Simontowitz am Mittwoch der Berliner Morgenpost. „Wir hoffen aber, dass alles schön, friedlich und nett wird.“ Der „Hafen“ gilt als fester Bestandteil der queeren Szene in Berlin. „Der Vermieter wollte über ein Jahr lang nicht mit uns reden, kurz vor Weihnachten kam dann die Nachricht, wir sollten den Laden bis zum 3. Januar räumen“, bedauert Simontowitz, der den „Hafen“ am 13. November 1990 mit vier anderen gründete. Seit fünf Jahren führt er die bekannte Bar allein.

Nicht nur Freunde und Nachbarn kämpfen für einen Weiterbetrieb, auch Politiker wie Kultursenator Klaus Lederer (Linke) oder Abgeordnete der SPD, der Grünen und der CDU. Inzwischen hat der Vermieter – eine große Immobiliengesellschaft – laut Simontowitz über einen Nachbarn angeboten, dem Hafen noch ein halbes Jahr Aufschub zu gewähren – wenn die öffentlichkeitswirksame Party abgesagt würde. „Ein halbes Jahr ist kein richtiges Angebot“, sagt der Betreiber. „Wir wollen bleiben.“

Die Feier soll um 13 Uhr beginnen. Am helllichten Tag, denn der „Hafen“ wolle nicht nur der Community zeigen, wie ungeheuer wichtig eine „einfache Bar“ für viele sein kann.