Werner Krejny leitet das wohl kleinste Varieté Deutschlands

Tempelhof-Schöneberg. Beiger Rollkragenpullover, unauffällige Brille. Auch das Lächeln zur Begrüßung fällt zurückhaltend aus. Der Mann, der die Scheinbar, das vielleicht kleinste Varieté Deutschlands, an der Schöneberger Monumentenstraße leitet, wirkt unauffällig. Das einzige Ausgefallene an Werner Krejny ist – zumindest an diesem Tag – Familienhündin Cossi. Sie trägt ein leuchtend pinkfarbenes Halsband. Der Dackelmischung gehört Krejnys neunjähriger Tochter.

„Die Scheinbar hat mein Leben auf alle Fälle bunter gemacht“, sagt Krejny. Hier, in der Bar gegenüber dem Friedhof, stehen seit Jahren Comedian und Möchte-Gern-Komödianten auf der kleinen Bühne. Auftreten darf, wer Lust dazu hat. Bekannte Künstler und Stars wie Mario Barth, Kurt Krömer, Eckart von Hirschhausen und Bodo Wartke haben in der Scheinbar einst vor kleinem Publikum gespielt. Die Genrevielfalt reicht von Kabarett, Chanson, Artistik, Zauberei und Stand Up Comedy .

Der gebürtige Recklinghauser und heutige Besitzer der Scheinbar kommt ursprünglich nicht aus der Künstlerszene. Statt dessen war er in einem „bürgerlichen Beruf“ zu Hause: Fast 30 Jahre hat er beim TÜV Rheinland gearbeitet, als Arbeitspsychologe.

Nebenbei machte Krejny eine Gesangsausbildung

Beim Technischen Überwachungsverein überprüfte Krejny nicht nur die Arbeitsbedingungen von Polizisten und arbeitete an Verbesserungen mit. Er kümmerte sich auch um die Opfer von Banküberfällen. Etwa bei einem der spektakulärsten Überfälle bundesweit – auf die Commerzbank an der Breisgauer Straße in Zehlendorf im Juli 1995. Die Täter nahmen 16 Geiseln und forderten 17 Millionen Mark Lösegeld.

Nach 18 Stunden stürmte die Polizei das Gebäude und fand alle Geiseln unversehrt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Bankräuber bereits durch den von ihnen zuvor gegrabenen Tunnel entkommen. Bei einem Überfall auf eine Sparkassenfiliale in Reinickendorf wurde zwei Jahre später eine 53-jährige Frau erschossen. Auch in dieser Situation war Krejnys Expertise gefragt.

Die „Scheinbar“ an der Monumentenstraße in Schöneberg gehört bereits seit 1984 zum Kiez.

Foto: Max Zerrahn

„Neben meinem Beruf hatte ich immer künstlerische Ambitionen“, sagt der heute 65-Jährige über sein Engagement für die Scheinbar. Mit 35 Jahren entschloss er sich, Gesangsunterricht zu nehmen, inspiriert durch einen Besuch der Metropolitan Opera in New York, wo Giuseppe Verdis La Bohème gespielt wurde. „Um Sänger zu werden, reduzierte ich meine Arbeitszeit. Über 15 Jahre arbeitete ich drei Wochen voll – die vierte Woche verbrachte ich mit Unterricht“, berichtet Krejny.

Die Scheinbar bot ihm zwei Möglichkeiten: Er konnte dort selbst auftreten, und er konnte andere fördern. Zunächst stieg er 1994 in das Unternehmen ein. Gegründet worden war das Varieté mit seinen 54 Plätzen 1984 von dem Artisten Stefan Linne. „Der wollte nicht mehr weitermachen, so kam es, dass ich die Scheinbar von etwa 2004 an mehr oder weniger alleine geführt habe“, erzählt Krejny. „Ums Geld ging es nie.“

Die Scheinbar sei für ihn immer ein Zuschussgeschäft gewesen. „Der Versuch, den Laden ohne Verluste zu führen, hat nie funktioniert.“ Es ging auch nur so lange gut, weil Krejny 2008 nach der Insolvenz des Immobilieneigentümers die 69 Quadratmeter im Erdgeschoss gekauft hatte. Seit 2004 betreibt Krejny das Theater als Präsident des von ihm gegründeten Vereins Scheinbar Variete e.V.

Nach dem diesjährigen langen Sommer aber hatte sich die Situation zugespitzt: Das Publikum blieb aus. Auf der Homepage warb die Scheinbar um Unterstützung. „Um wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen, benötigen wir jetzt seit 33 Jahren zum ersten Mal Ihre finanzielle Unterstützung.“ Die Spendenkampagne, mit über 12.000 eingegangenen Euro erfolgreich, war die Idee seiner Mitarbeiter.

Mirjam Spark, die seit 13 Jahren zum Team gehört und mit Daniela Schäfer eine Künstler-Agentur namens Comedy-Dealer führt, sagt: „Wir wollen doch, dass die Scheinbar weitermachen kann.“ Auch Krejny, der zum 31. Juli dieses Jahres beim TÜV aufhörte, möchte das. „Ich hatte schon überlegt, ob ich aussteige“ räumt er ein. „Denn ich will mehr Zeit für meine Tochter haben.“ Er machte weiter, tritt seit einiger Zeit aber kürzer. „Es gab Jahre, da war ich jeden Abend in der Scheinbar“, erzählt er. „Das ist vorbei. Aber auch so ist genug zu tun, um das Theater auf Laufen zu halten.“ Seine fünf Mitarbeiter kümmern sich darum, dass bei den Vorstellungen alles klappt.

Aufgetreten ist er der Mann vom Tüv allerdings schon länger nicht mehr.

Programm

In der „Scheinbar“, dem kleinsten Varieté Deutschlands an der Monumentenstraße treten mindestens viermal in der Woche Profis und Amateure auf der Bühne auf. Als nächstes im Programm: Vom 2. bis 5. Januar ist Lina Lärche, die „Grang Dame de la Schangssong“ jeweils ab 20 Uhr auf. Sie singt nicht nur ihre Lieder, sie taucht regelrecht in sie hinein, dekoriert sie mit clownesker Mimik und gewagten Akrobatikelementen, heißt es in der Ankündigung. Vom 9. bis 12. Januar gehört die Bühne Helene Mierscheid , Lebensberaterin von Beruf. Früher war sie Politikberaterin. Den Job habe sie wegen nachgewiesener Sinnlosigkeit aufgegeben, heißt es. Nun kümmert sie sich um Probleme des Alltags, zwischenmenschliche Beziehungen, Tücken der Technik und Fragen des Sports in der Spitze und in der Breite. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr. Vorbestellungen spätestens zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn möglich unter 030/784 55 39. Scheinbar Varieté e.V. Monumentenstraße 9, 10829 Berlin. Im Internet ist das Theater zu finden unter: www.scheinbar.de/die-scheinbar/

Mehr Nachrichten aus dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg lesen Sie hier.

Keine Nachricht mehr aus Tempelhof-Schöneberg verpassen - dann folgen Sie uns auf Facebook.