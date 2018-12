Hauptstraße: 1460 Fahrzeuge auf der Busspur abgeschleppt

Unerlaubtes Parken auf der Busspur: An der Hauptstraße in Schöneberg wollen Ordnungsamt, Polizei und BVG hart durchgreifen.

Berlin. Bei einer gemeinsamen Abschlepp-Aktion von Ordnungsamt, Polizei und Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf der Busspur der Hauptstraße in Schöneberg sind in den ersten acht Wochen knapp 1460 Fahrzeuge umgesetzt worden. Die Ordnungsamtsmitarbeiter verteilten auf dem 1,3 Kilometer langen Abschnitt zwischen Kleistpark und Dominicusstraße in der Zeit vom 8. Oktober und 30. November zudem 7555 Knöllchen, die BVG meldete weitere 529 Ordnungswidrigkeiten. Während das Ordnungsamt 1256 Fahrzeuge abschleppen ließ, setzte die BVG laut eigenen Angaben 203 Autos und Lieferwagen kostenpflichtig um.

Abschleppdienst kommt nicht hinterher



Die zuständige Bezirksstadträtin Christiane Heiß (Grün) zeigte sich bei einer ersten Bilanz am Mittwoch jedoch nicht zufrieden mit dem Ergebnis. „Wir hätten noch viel mehr Fahrzeuge umsetzen lassen, wenn das von uns beauftragte Unternehmen dies geschafft hätte“, bedauerte Heiß. Dessen Kapazitäten reichten nicht, um alle Aufträge auszuführen. So hoffe der Bezirk, dass die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bald ihren eigenen Abschleppdienst starten. Die im rot-rot-grünen Mobilitätsgesetz vorgesehene Regelung soll Polizei und Ordnungsämter entlasten. Auf Anfrage sagte BVG-Sprecherin Petra Reetz: „Wir rechnen damit, dass wir Anfang nächsten Jahres starten können.“ Zu tun wäre genug: In diesem Jahr hat die BVG bislang berlinweit 9937 falsch geparkte Fahrzeuge auf der Busspur festgestellt, im vorigen Jahr 8738.

Probleme auf der Busspur auch in Mitte



Neben der Hauptstraße in Schöneberg gibt es laut BVG vor allem Probleme auf den Busspuren in Alt Moabit, in der Turmstraße und Beusselstraße, außerdem an der Karl-Liebknecht-Straße in Mitte. Die konzertierte Aktion in Schöneberg soll in den nächsten Wochen auf alle Fälle weitergehen. Sascha Bolze vom Ordnungsamt sagte: „Wir hoffen, dass der Lerneffekt bei den Fahrern noch einsetzt.“

Abschlepp-Kosten zwischen 99 und 199 Euro



Kurios: Die Rechnung fällt unterschiedlich aus, je nachdem, wer die Busspur-Falschparker erwischt. Löst die BVG den Abschleppauftrag aus, kostet es 99 Euro, 137 Euro sind fällig, wenn die Polizei abschleppen lässt – und 199 Euro, wenn die Ordnungsamtsmitarbeiter den Abschleppdienst rufen. In jedem Fall kommen 35 Euro Strafe für die Ordnungswidrigkeit hinzu. So viel kostet auch ein „Knöllchen“.

