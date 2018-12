Foto: Stephen J. Krasemann / PA / All Canada Photos

Tierschutz Brücken für Eichhörnchen am Kleistpark geplant

In Tempelhof-Schöneberg sollen Brücken für Eichhörnchen errichtet werden. Die Bezirksverordneten stimmten am Mittwoch einem Antrag der Grünen zu, wonach das Bezirksamt prüfen soll, ob und wo sie im Bezirk angebracht werden sollen. Es handelt sich dabei um ein armdickes Seil, damit die Tiere gefahrlos von einem Baum zum anderen gelangen können und nicht überfahren werden.

Die erste Eichhörnchenbrücke soll zwischen Grunewaldstraße 6 und dem Haus am Kleistpark in Schöneberg entstehen. In Zusammenarbeit mit den entsprechenden Vereinen und Umweltverbänden sollen dann weitere Standorte geprüft werden.

