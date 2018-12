Öffentliche Luftpumpstationen für Bezirk beschlossen

Berlin. Bei der Planung und beim Bau von neuen Radwegen geht es in Tempelhof-Schöneberg nur langsam voran. Die SPD im Bezirk möchte den Radfahrer aber nun zumindest einen kleinen Service bieten: Sie sollen unterwegs kostenlos ihre platten Reifen aufpumpen können. Am Mittwoch beschloss die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) auf Antrag der Sozialdemokraten, dass mindestens sechs öffentliche Luftpumpstationen für Tempelhof-Schöneberg angeschafft werden sollen. Besonders Juso-Bundeschef Kevin Kühnert hatte sich in der BVV dafür eingesetzt.

Eine Station pro Ortsteil

Jeder der sechs Ortsteile des Bezirks soll künftig mit mindestens einer Station bedacht werden. Das Bezirksamt wird ersucht, die Anschaffung prüfen. "Der BVV ist bis Dezember 2018 über das Ergebnis der Prüfung zu berichten", heißt es in dem mehrheitlich beschlossenen Antrag. Der Zwischenbericht soll dann auch Vorschläge für geeignete Standorte enthalten.

"Unter Top 10 der sinnlosesten Anträge"

Die Opposition machte sich über die Forderung nach öffentlichen Luftpumpstationen lustig. Der haushaltspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Ralf Olschewski, sagte in der Debatte: "Bei uns rangiert dieser Antrag unter den Top 10 der sinnlosesten Anträge." Er fragte: "Was passiert, wenn ich am Innsbrucker Platz einen platten Reifen habe und die Aufpumpstation am Bülowbogen ist, muss ich das Fahrrad dann dorthin schieben?"

Olschewski sprach vom "VEB Luftpumpe", den die Sozialdemokraten wohl gründen wollen und erinnerte damit an die volkseigenen Betriebe in der DDR. Radfahrer könnten ihre Reifen ohnehin an jeder Tankstelle und in den Fahrradläden der Stadt meist kostenlos aufpumpen, argumentierte er. Sie könnten sich auch selbst eine Luftpumpe kaufen, lautete ein weiteres Argument aus den Reihen der Opposition.

In anderen Städten bereits angeboten

Die Forderung der SPD ist allerdings gar so nicht abwegig: Solche öffentlichen Luftstationen für Fahrräder gibt es als Service bereits in Hamburg, Kiel oder Münster. Die Anschaffungskosten sollen bei rund 2000 Euro pro Stück liegen. Vorreiter sind Kopenhagen und Amsterdam.

Monatelanger Beratungsweg

Bedenkenswert scheint eher, dass der Luftpumpen-Antrag das Bezirksparlament bis zur Entscheidung am Mittwoch seit Monaten beschäftigte. Am 29. August brachte die SPD ihn ein, am 22. Oktober befasste sich der Ausschuss für Straßen, Verkehr, Grün und Umwelt damit, am 21. November stand er erneut auf der Tagesordnung der BVV, jetzt wurde der Antrag verabschiedet.

