In Tempelhof-Schöneberg verdoppelt sich die Mittagspause

Berlin. Eine absurde Praxis führt im Bezirk Tempelhof-Schöneberg dazu, dass Kontrolleure des Ordnungsamtes statt 30 Minuten Pause gut eine Stunde am Tag nicht im Dienst verbringen. Denn egal, wo die Außendienstmitarbeiter des Allgemeinen Ordnungsdienstes eingeteilt sind – zur Pause fahren sie in das Dienstgebäude am Tempelhofer Damm. Auf Anfrage der Berliner Morgenpost rechtfertigt die zuständige Stadträtin Christiane Heiß (Grüne) die seltsame Regelung.

Zwei Fahrzeuge, um in die Pause zu fahren

Den Dienstkräften stehe es grundsätzlich frei, wo sie ihre Pause verbringen. Es stünden zwei Dienstfahrzeuge zur Verfügung, die genutzt werden können, um in die Bereiche und zur Pause zu fahren, ließ Heiß mitteilen. „Ein Pausenaufenthalt, der der Erholung dienen soll, ist für Mitarbeitende, die Dienstkleidung tragen, außerhalb von dienstlichen Räumen weniger denkbar“, so Heiß weiter. In Restaurants oder Cafés sähen sich die Mitarbeiter der Parkraumbewirtschaftung häufigen An- und Nachfragen durch Bürgerinnen und Bürgern, wenn nicht sogar Anfeindungen, ausgesetzt. Mit ihrer dunkelblauen Dienstkleidung mit dem Schriftzug Ordnungsamt sind sie tatsächlich sofort erkennbar.

Kein Pausenraum im Rathaus Schöneberg

Warum aber können die Ordnungsdienstmitarbeiter ihre Pause nicht im Rathaus Schöneberg machen? „Leider stehen dort keine Pausenräume zur Verfügung“, lässt die Stadträtin mitteilen. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben hier lediglich eine Teeküche, in der sie sich Speisen und Getränke warm machen könnten“, so die Bezirksstadträtin. Es gebe derzeit keinen Platz im Schöneberger Rathaus für einen eigenen Pausenraum. Lediglich im Rathaus Tempelhof, dem Dienstsitz des Ordnungsamtes, hätten Pausenräume eingerichtet werden können.

Angebot der CDU-Fraktion

Die mitunter weite An- und Abreise zur Pause scheint seit Jahren ein Dauer-Zustand. Der CDU-Fraktionschef der Bezirksverordnetenversammlung, Matthias Steuckardt, bietet jetzt Hilfe an, um die ungewöhnliche Praxis möglichst rasch zu beenden. „Gerne können die Ordnungsamtsmitarbeiter den Sitzungssaal der CDU-Fraktion im Rathaus Schöneberg als Pausenraum nutzen.“ Er ist gespannt, ob das Angebot angenommen wird.

