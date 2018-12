Sparkasse schließt Filiale an der Kaisereiche

Die Sparkassen-Filiale an der Rheinstraße in Friedenau ist seit 10. Dezember geschlossen.

Seit Montag werden in der Sparkassen-Filiale an der Kaisereiche keine Kunden mehr betreut. Sie müssen auf andere Filialen ausweichen.

Berlin. Für viele, gerade ältere Kunden ist es eine schlechte Nachricht: Die Berliner Sparkasse hat die Zweigstelle an der Rheinstraße in Friedenau dauerhaft geschlossen. Seit diesem Montag werden dort die Kunden nicht mehr betreut. Die sechs Beraterinnen und Berater sind künftig an anderer Stelle weiter für die Sparkasse tätig. "In Sachen Bargeldversorgung und einfacher Bankservice ändert sich gar nichts, unsere SB-Geräte bleiben vor Ort", sagte ein Sprecher der Berliner Sparkasse am Montag auf Anfrage der Berliner Morgenpost.

Beraterteam angekündigt

Zudem werde künftig regelmäßig ein mobiles Beraterteam in die Nähe der Rheinstraße kommen. "Über einen passenden Standort sind wir zum Beispiel mit dem Nachbarschaftsheim Schöneberg im Gespräch", so der Sprecher. "Darüber hinaus sind unsere Filialen in der Schloßstraße 35 in Steglitz, und in der Hauptstraße 135 sowie der Grunewaldstraße 61-62 in Schöneberg Anlaufstellen für persönliche Beratung."

Bank verteidigt Schließung

Die Sparkasse begründet die Schließung damit, dass jeder zweite Kunde der Berliner Sparkasse seine Bankgeschäfte inzwischen online erledige – Tendenz steigend. "Immer weniger Kunden schauen in unseren Filialen vorbei, auch in Tempelhof-Schöneberg", sagte der Sprecher. "Dem passen wir uns an, ohne uns aus dem Kiez zurückzuziehen. Unsere Pläne haben wir im Vorfeld mit Vertretern unter anderem aus Politik und Gesellschaft besprochen."

Zehn Service-Center sollen bleiben

Weitere Schließungen sind in Tempelhof-Schöneberg laut dem Sprecher nicht geplant. Die Kunden würden an rund zehn Standorten beraten. Darüber hinaus stünden rund zehn SB-Center zur Verfügung.

Der Sprecher kündigte an: "Das berlinweite Filialnetz werden wir auch weiter mit dem Verhalten unserer Kunden abgleichen." Die Berliner Sparkasse werde auch in Zukunft das dichteste Netz an Filialen (derzeit rund 90) und Geldautomaten (aktuelle rund 600) bieten.