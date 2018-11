Zalando sagt Modemesse „Bread and Butter“ ab

Besucher 2016 auf der Modemesse Bread and Butter in der Arena in Treptow.

Zalando will die Messe nicht mehr ausrichten. Berlin kauft den Mietvertrag für das Terminal in Tempelhof für zwei Millionen zurück.

Online-Versandhändler Zalando sagt die Berliner Modemesse "Bread and Butter" ab. Das erfuhr die Berliner Morgenpost am Mittwoch. "Nach sorgfältiger Überlegung haben wir uns entschieden, im nächsten Jahr kein Bread&Butter Event abzuhalten", heißt es von Zalando.

"Bei Zalando testen wir, hinterfragen und entwickeln uns stetig weiter. Wir wollen Menschen mit Mode verknüpfen und das über ein Format hinaus. Mit der B&B haben wir Fashion-Kompetenz aufgebaut und das Vertrauen der Marken gewonnen. Daran anknüpfend wollen wir uns wieder an eine breitere Zielgruppe wenden - mit personalisierten, lokalen Kampagnen", so David Schneider, Co-CEO von Zalando.

"Für die B&B war Berlin der perfekte Schauplatz und ich bin mir sicher, dass die Stadt noch viele Events dieser Art sehen wird. Als Kreativpool für Mode und Technologie ist unser Wachstum hier erst möglich geworden", so Schneider weiter.

Die "Bread and Butter" hatte zuletzt in der Arena in Treptow stattgefunden. Vorher war die Modemesse im Terminal des stillgelegten Flughafens Tempelhof ausgerichtet worden.

Berliner Senat kauft Mietvertrag für zwei Millionen Euro zurück

Der Senat hat jetzt den Mietvertrag für das Terminal von Zalando zurückgekauft, wie ebenfalls am Mittwoch bekannt wurde. Damit hat der Senat künftig freie Hand bei Planungen für das Terminal oder eigene Veranstaltungen. Mit dem Mietvertrag hatte der frühere Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) 2009 der Bread & Butter in einem später viel kritisierten Deal das Nutzungsrecht für die Hangars für Zeiträume im Frühjahr und im Herbst eingeräumt.

Dieses Recht zurückzubekommen war dem Senat einen Preis von knapp zwei Millionen Euro wert. „In der schnelllebigen Modewelt ist die strategische Neuorientierung von Marken und Veranstaltungen notwendig. Künftig kann Tempelhof deutlich besser für Veranstaltungen, auch und gerade rund um die Fashion Week, genutzt werden. Zudem kann nun die Entwicklung des Standortes Tempelhof mit den entsprechenden Investitionen auf den Weg gebracht werden“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) der Morgenpost. Der Senat plant, das Tempelhofer Terminal zu einem Standort für Kreativwirtschaft und Kultur zu entwickeln und hat dafür dreistellige Millionenbeträge vorgesehen. Allein 2019 sollen 37 Millionen Euro in Tempelhof investiert werden.

Nachdem die Modemesse Bread & Butter 2014 in die Insolvenz rutschte, hatte der Online-Modehändler Zalando die Rechte an der gut eingeführten Marke erworben. Zuletzt hatte Zalando die Messe aber in der Arena in Treptow ausgerichtet. Dort waren - anders als bei der ursprünglichen Messe in Tempelhof - auch Endkunden erwünscht.