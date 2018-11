Kinder- und Jugendliche reden mit

Berlin. Im Foyer des Rathauses Schöneberg bildete sich am Vormittag eine lange Schlange. Nein, nicht vor dem Bürgeramt. Mehr als 100 Kinder und Jugendliche standen am Mittwoch vor dem Louise-Schroeder-Saal an – um künftig mitreden zu können in ihrem Bezirk. Zum 14. Mal hat sich das Kinder- und Jugendparlament in Tempelhof-Schöneberg konstituiert. „Ich finde es total cool, mitmachen zu können“, sagte Paul von der Carl-Sonnenschein-Grundschule in Mariendorf.

Besseres Schulessen, mehr Sportplätze



Zusammen mit dem elf Jahre alten Lukas hat sich der Zehnjährige einen Platz in der ersten Reihe gesucht. „Wir wollen erreichen, dass sich was verändert“, sagen die beiden. Was zum Beispiel? „Dass das Essen in den Schulen besser wird, dass auf den Pausenhöfen mehr Spielgeräte stehen und dass es mehr und es mehr Sportplätze gibt.“ Auch die 10-jährige Elsa von der Stechlinsee-Grundschule in Friedenau freut sich auf ihre Arbeit im Kinder- und Jugendparlament. „Ich interessiere mich für Politik und frage meine Eltern oft, ob es was Neues gibt“, erzählt sie.

Die Parlamentarier sind zwischen 6 und 21 Jahre alt



Die rund 120 jungen Parlamentarier sind zwischen 6 und 21 Jahre alt und wurden von den Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen zu Beginn des Schuljahres gewählt. Drei Mal werden sie sich in dieser Legislaturperiode zu Plenarsitzungen treffen. Dort, im Parlament, werden Themen diskutiert und Anträge beschlossen, die sie dann später an die Bezirksverordnetenversammlung übergeben. „Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind in drei regionalen Arbeitsgruppen, nämlich Schöneberg-Friedenau, Tempelhof-Mariendorf und Lichtenrade-Marienfelde aufgeteilt“, erläutert Oliver Schmidt vom Bereich Jugendförderung im Bezirksamt. „Denn wir wollen, dass sich die Kinder und Jugendliche in ihren Regionen häufiger treffen können.“ Sie sollen in den Arbeitsgemeinschaften alle drei Wochen zusammen kommen, um Projekte umzusetzen und gemeinsam an den Anträgen zu arbeiten.

Nur in zwei Bezirken gibt es die Möglichkeit



Jugendstadtrat Oliver Schworck (SPD) hob bei der konstituierenden Sitzung hervor, wie wichtig es ist, dass Kinder und Jugendliche sich einbringen. Außer in Tempelhof-Schöneberg gibt es nur noch in Charlottenburg-Wilmersdorf ein Kinder- und Jugendparlament.

Unicef will Arbeit des Kinder- und Jugendparlament begleiten

Anlässlich des Tags der Kinderrechte waren auch Vertreter des Kinderhilfswerks Unicef bei der ersten Sitzung des neuen Parlaments dabei. Die Leiterin der Unicef-Arbeitsgruppe Berlin, Ann-Katrin Fahrenkamp forderte: „Die Kinderrechte sollten im Grundgesetz verankert werden.“ Anlauf- und Beschwerdestellen für Kinder auf lokaler und auf Bundesebene müssten außerdem eingerichtet werden und die Jugendhilfe personell und finanziell gestärkt werden, um Benachteiligungen weiter abzubauen. Flüchtlingskinder gehörten noch mehr unterstützt. „Es muss deutlich mehr in die Kinderfreundlichkeit von Kommunen und in Beteiligungsmöglichkeiten investieren werden“, verlangte die Unicef-Vertreterin. Das Engagement im Bezirk Tempelhof-Schöneberg nannte sie vorbildlich. Fahrenkamp kündigte an, Unicef wolle das Kinder- und Jugendparlament ein Jahr begleiten. Mehr Infos: www.kjp-ts.de

