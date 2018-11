Die Besucher können in die Metropolen der Welt eintauchen

Die Fenster mit der diesjährigen Weihnachtsdeko wurden am Mittwochabend feierlich enthüllt. Auch der Weihnachtsmann war vor Ort.

Berlin. Das KaDeWe zeigt auch in diesem Jahr wieder seine Wichtel, die bereits 2016 anlässlich der Umbauarbeiten des Berliner Luxuskaufhauses im Zentrum der Weihnachtskampagne standen. In diesem Jahr machen die Wichtel Ferien in Metropolen wie Mailand, Kopenhagen, Wien und Bangkok, sie erforschen aber auch Berlin, Hamburg und München.

Die neue Weihnachtsdeko in den Schaufenstern Foto: Carolin Brühl

Die Deko ist sehr bunt Foto: Carolin Brühl

Mit Liebe zum Detail Foto: Carolin Brühl

Dieses Fenster ist im München-Stil Foto: Carolin Brühl

So sieht die Deko im Haus aus Foto: Carolin Brühl



Viele Berliner warteten schon gespannt vor den Fenstern Foto: Carolin Brühl

Das Geheimnis wurde bewacht, die Vorfreude stieg Foto: Carolin Brühl

Auch der Weihnachtsmann war vor Ort Foto: Carolin Brühl



Ihre Erlebnisse wie eine Fahrt im Riesenrad des Prater oder auf der Vespa durch Rom sind wie riesige bewegte Bilderbuchseiten in den Fenstern des KaDeWe zu sehen.