E-Autos in Berlin Mercedes-Werk in Marienfelde baut für Elektroautos

Berlin. Das Werk des Automobilbauers Mercedes-Benz im Berliner Ortsteil Marienfelde soll ab Anfang 2020 auch Komponenten für Elektroautos produzieren. Geplant sei die Fertigung eines elektrischen Antriebsmoduls für künftige Fahrzeuge der Produkt- und Technologiemarke EQ, teilte Mercedes-Benz am Dienstag mit.

Die neue Komponente soll aus 60 Bauteilen bestehen und ein Gesamtgewicht von 165 Kilogramm haben. „Mit diesem Einstieg in die Elektromobilität leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsgestaltung des Standorts und schaffen die Voraussetzungen, um bestehende Produktfelder weiter zu entwickeln und neue Zukunftsprodukte zu generieren“, sagte René Reif, Chef des Mercedes-Werks in Berlin.

Bislang fertigt das Werk Dieselmotoren sowie Komponenten und Teile für Motoren. 2500 Beschäftigte sind derzeit in dem Werk des Daimler-Konzerns tätig. Die Baden-Württemberger zählen damit zu den größten Industrie-Arbeitgebern in der Stadt. 2015 hatte Daimler angekündigt, rund 500 Millionen Euro in das Berliner Mercedes-Benz-Werk investieren zu wollen.

Die Gewerkschaft IG Metall sieht die Fertigung in der deutschen Hauptstadt auf einem guten Weg. „Das ist ein gutes Zeichen. Um den Beschäftigten sichere Perspektiven für die Zukunft bieten zu können, müssen jetzt weitere Komponenten für die neue Antriebstechnik folgen“, sagte Berlins IG-Metall-Chef Klaus Abel. Daimler will bis 2022 das gesamte Fahrzeug-Portfolio von Mercedes elektrifizieren.

