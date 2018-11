Der neue Chef im KaDeWe kommt aus Hamburg

Timo Weber wechselt vom Alsterhaus am Jungfernstieg in Hamburg an den Tauentzien.

Das Kaufhaus des Westens KaDeWe an der Tauentzienstraße in Charlottenburg bekommt einen neuen Chef: Timo Weber (34) wechselt vom Alsterhaus am Jungfernfernsteg in Hamburg nach Berlin. Nico Heinemann verlässt das KaDeWe nach drei Jahren auf eigenen Wunsch. Dies bestätigte eine Sprecherin der KaDeWe-Group der Berliner Morgenpost am Sonnabend.

Seinen ersten Arbeitstag in der Hauptstadt hat der neue Store Manager am kommenden Dienstag. Weber leitete seit 2015 das Alsterhaus in Hamburg und konnte die Umsätze deutlich steigern. Nach dem Diplomstudium der Betriebswirtschaft an der Universität Münster war er als Trainee bei der Karstadt Warenhaus GmbH eingestiegen, übernahm später leitende Positionen bei der KaDeWe-Group. Für ihn wird Andreas Kuffner, zurzeit Head of Store Operations im Oberpollinger in München, das Alsterhaus als Interims-Store Manager übernehmen.

„Dem Kunden geht es nicht mehr nur darum, einen Pullover zu kaufen. Daher ist es wichtig, ihm einen Mehrwert zu bieten, ihn zu inspirieren“, sagte Weber jüngst. Auf ihn warten in Berlin große Herausforderungen. Das 111 Jahre alte Luxuswarenhaus mit seinen rund 60.000 Quadratmetern soll komplett umgebaut werden. 300 Millionen Euro investiert die KaDeWe-Group in die Umgestaltung ihrer drei Häuser in Berlin, Hamburg und München. Das meiste Geld fließt ins KaDeWe. Die Bauarbeiten laufen versteckt hinter hochgezogenen Wänden. Die neue Spielwarenabteilung soll am 1. Dezember öffnen. Am 7. Dezember wird der erste Teil der Feinkostabteilung in der sechsten Etage fertig.

