Franz Brandmeier, Geschäftsführer des queeren Buchladens Eisenherz in der Motzener Straße

Vor 40 Jahren eröffnete in Schöneberg das „Prinz Eisenherz“ - für viele damals ein Skandal.

Begonnen hatte alles 1978 in der Schöneberger Bülowstraße. Am 12. November vor 40 Jahren wurde dort der erste schwule Buchladen Deutschlands eröffnet. Für viele damals ein Skandal, auch wenn Homosexualität zu der Zeit schon lange nicht mehr verboten war. Mittlerweile ist aus dem „Prinz Eisenherz“ ein renommierter, weltweit bekannter queerer Buchladen geworden. Seit fünf Jahren ist er in der Motzstraße 23 zu finden. Der Prinz im Namen ist verschwunden. Denn das „Eisenherz“ bietet heute mehr denn je Literatur und Filme auch für Lesben.

Homo- und transfeindliche Übergriffe gehören zwar längst nicht der Vergangenheit an – allein im vergangenen Jahr wurden einem Berliner Anti-Gewalt-Projekt über 320 Fälle gemeldet. Im Nollendorf-Kiez, in dem das „Eisenherz“ liegt, kommt es sogar verstärkt zu Angriffen und Beleidigungen. Das gesellschaftliche Klima hat sich aber doch verändert: Wo sich einst Vertreter von etablierten Verlagen den Erzählungen zufolge sichtlich unwohl bei den ersten Verkaufsgesprächen fühlten, hängt heute eine Urkunde von der Beauftragten für Kultur und Medien, Monika Grütters, zwischen den Bücherregalen. Sie ist auch Vorsitzende der Berliner CDU.

„In der Gründungszeit herrschte eine unglaubliche Aufbruchstimmung“, erinnert sich Stefan M. Weber an die Zeiten, als sich das Laden-Kollektiv um Peter Hedenström, Christian von Maltzahn, Lothar Lang und Michael Keim gebildet hatte. Auch der Verleger Bruno Gmündner und Stefan Weber waren damals dabei. „Eine kleine Revolution war das“, sagt der heute 65-jährige Weber, wenn er an die spannenden Zeiten in der damals neuen Schwulenbewegung zurückdenkt. Weber ist dem „Eisenherz“ verbunden geblieben, hilft hin und wieder im Laden aus.

Zum 40. Geburtstag zeigt im Galerieraum eine Ausstellung die Anfänge und die folgenden turbulenten Zeiten. Auf Schwarz-Weiß-Fotos sind Szenen aus dem Nachtcafé zu sehen, das im „Prinz Eisenherz“ während der Internationalen Filmfestspiele beliebter Treffpunkt von Prominenten wie dem spanischen Regisseur Pedro Almodóvar war. Mitte der 1980er-Jahre wurde im Nachtcafé der Teddy Award der Berlinale erfunden, der erste und bedeutendste queere Filmpreis. Dort fanden auch die ersten Treffen zur Gründung des queeren Stadtmagazins „Siegessäule“ statt.

„Eisenherz“ zog seit der Gründung mehrmals um

Im Juli 1985 zog „Eisenherz“ von der Bülowstraße in die Bleibtreustraße in Charlottenburg, das damals als buchhändlerisches Zentrum Berlins galt. Nicht selten half der Laden jungen Schwulen und Lesben bei ihrem Coming-out. Denn hier fanden sie nicht nur Unterstützung in Büchern und Filmen, sondern trafen auch auf andere Homosexuelle, mit denen sie sich austauschen konnten.

Nach der Schließung des Berliner Frauenbuchladens Lilith in Charlottenburg wurde das lesbische Sortiment aufgebaut. Im April 2004 zog man in die Lietzenburger Straße in Schöneberg – und nannte sich von da an nur noch „Eisenherz“. Statt des reinen Männerkollektivs gab es fortan ein schwul-lesbisches Kollegium. Auch transgender- und transsexuell orientierte Kunden finden ein breites Angebot. Obwohl das „Eisenherz“ als Institution der Schwulenbewegung nicht mehr wegzudenken ist, hat auch die queere Fachbuchhandlung zu kämpfen. Die Konkurrenz ist auf ihrem Feld ebenfalls groß geworden. „Nicht nur die großen Anbieter im Internet machen sich da bemerkbar, sondern dass auch andere Buchhandlungen und Kaufhäuser inzwischen schwul-lesbische Literatur im Sortiment haben“, sagt Franz Brandmeier, der das „Eisenherz“ zusammen mit Roland Müller-Flashar seit Jahren führt.

Auch heute werden regelmäßig Lesungen und Ausstellungen in der Fachbuchhandlung im Regenbogenkiez angeboten, die sich als feste Größe im Schöneberger Kulturprogramm eta­bliert hat. Längst ist auch ein Internethandel aufgebaut. „Es läuft wieder besser“, sagt Geschäftsführer Brandmeier. „Es geht uns gut.“

Das „Eisenherz“ war seiner Zeit immer schon ein wenig voraus: Der 40. Geburtstag wurde schon im Oktober im Ratskeller des Rathauses Schöneberg gefeiert – mit 250 Freunden. Ein Überraschungsgeschenk an die Betreiber. Am kommenden Montag wird im Laden noch mal mit Sekt angestoßen.

